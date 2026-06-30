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Esporte

Olise está perto de igualar marca histórica de Pelé em Copas do Mundo

Francês está a uma assistência do recorde do Rei

Por Maria Trombini 30 jun 2026, 23h40
Jogador de futebol com tranças, vestindo camisa azul com listras e número 11, shorts brancos, em campo verde, braço esquerdo estendido para o lado, expressão séria, em um estádio com torcida desfocada ao fundo
Michael Olise disputa sua primeira Copa do Mundo em 2026 (Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)
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Olise está perto de igualar marca histórica de Pelé em Copas do Mundo Priorize VEJA no Google

Com as duas assistências na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), Michael Olise ficou ainda mais perto de alcançar uma marca histórica do Rei Pelé em Copas do Mundo. O meia francês chegou a cinco passes para gol na Copa do Mundo de 2026, ficando a apenas um de igualar o recorde estabelecido pelo Rei em 1970. 

Pelé detém não somente o recorde de assistências em uma única edição de Copa do Mundo, com seis, como também lidera o ranking geral do torneio, com dez assistências ao longo de suas participações.  

Olise é apenas o segundo jogador a chegar tão perto de igualar a marca do Rei. Em 2022, Lionel Messi também distribuiu cinco assistências em uma única edição de Copa do Mundo. 

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Antes de Olise, o líder do ranking de assistências nesta edição era Bruno Guimarães, com quatro passes para gol. O brasileiro havia assumido a liderença na última segunda-feira (29), ao dar o passe para Gabriel Martinelli marcar o gol da virada contra o Japão, mas acabou ultrapassado pelo francês.

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O feito também coloca Olise em destaque na história da seleção francesa em sua primeira participação em uma Copa do Mundo. O jogador de 24 anos igualou Antoine Griezmann como o maior assistente da França na história dos Mundiais, com cinco passes para gol. A diferença é que o meia alcançou a marca em apenas quatro jogos da edição de 2026, enquanto o atacante precisou de 19 partidas ao longo de três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022) para chegar ao mesmo número. 

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A França volta a campo no sábado (4), às 18h, para enfrentar o Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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