Olimpíada: Ministério da Saúde anuncia plano de vacinação para os atletas

Os esportistas olímpicos brasileiros receberão doses da vacina contra a Covid-19 para poder participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto deste ano. No final da manhã desta terça-feira, 11, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga revelou o plano de vacinação de atletas e credenciados da Delegação Brasileira para os jogos de Tóquio.

“Vamos vacinar nossos atletas olímpicos e nossas comissões técnicas, para garantir que esses atletas possam desempenhar muito bem as suas capacidades nos Jogos Olímpicos de Tóquio e trazer bastante medalhas”, afirmou o ministro da Saúde. “Vamos fazer essa iniciativa contando com o apoio de farmacêuticas que doarão doses para o sistema do nosso Programa Nacional de Imunização, de tal maneira que não vai desfalcar a iniciativa”, explicou Queiroga.

A campanha de imunização dos esportistas do país acontecerá em seis capitais: Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Distrito Federal. Duas fabricantes irão disponibilizar as doses para os atletas: a Pfizer e a Sinovac.

#SAÚDENEWS Acompanhe, AGORA, o anúncio do plano de vacinação contra a #Covid19 de atletas e credenciados da Delegação Brasileira para os jogos de Tóquio, no Japão. ⛹🏾‍♀️🤽🏻‍♀️🏆#AOVIVO 👉🏼 https://t.co/dUM9pZEaG4 — Ministério da Saúde (@minsaude) May 11, 2021

Participaram do anúncio o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Cidadania, João Roma, o secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães, o Diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major-Brigadeiro Isaias Carvalho, e o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta Júnior.