Olimpíada de Tóquio vetará torcedores estrangeiros, diz imprensa japonesa

O governo do Japão decidiu realizar a Olimpíada e a Paralimpíada de Tóquio, marcados para começar em julho, sem a presença de espectadores estrangeiros. A medida, revelada pela agência de notícias japonesa Kyodo nesta terça-feira, 9, busca conter a pandemia do novo coronavírus, que já obrigou a organização a adiar em um ano a realização dos Jogos.

Citando fontes anônimas do governo, a agência revelou que o temor provocado por variantes mais contagiosas da Covid-19 registradas em outros países, incluindo o Brasil, levou as autoridades a vetar a presença de torcedores de fora do Japão. O país vem sofrendo para conter o aumento dos casos de Covid, que em janeiro chegou a um pico de mais de 2.500 casos registrados por dia em Tóquio.

O governo e o comitê organizador dos Jogos devem realizar uma reunião remota com o Comitê Olímpico Internacional, possivelmente na próxima semana, para tomar uma decisão formal. Não fala-se, no entanto, em adiamento ou cancelamento: as Olimpíadas seguem marcadas para 23 de julho e 8 de agosto, seguidas pelas Paraolimpíadas, de 24 de agosto a 5 de setembro.

Com a decisão, ainda segundo a Kyodo, o governo também terá que rever sua estratégia de crescimento, já que a presença de visitantes era parte fundamental no plano de reanimar a economia japonesa. Embora o adiamento de um ano tenha feito o custo disparar para pelo menos 1,64 trilhão de ienes (cerca de 87 bilhões de reais), o comitê organizador esperava ganhar 90 bilhões de ienes (quase 5 bilhões de reais) com a venda de ingressos.

O comitê agora precisa informar como será feito o reembolso dos detentores de ingressos estrangeiros – mais de 810.000 pedidos já foram solicitados. Em abril, o COI deve anunciar medidas sobre o número de espectadores residentes no Japão que serão permitidos nas arenas e estádios.

Em dezembro, um fórum liderado pelo governo com a tarefa de propor medidas pra conter a Covid-19 nas Olimpíadas informou em um relatório provisório que os espectadores estrangeiros poderiam usar o transporte público e ficar isentos da quarentena de 14 dias se fossem de países com relativamente poucos casos de vírus. No entanto, o governo já dava sinais de que isto não seria possível.

“Gostaríamos muito que pessoas de todo o mundo enchessem nossos estádios, mas a menos que estejamos preparados para recebê-los e a situação médica no Japão seja perfeita, isso causará muitos problemas também para os visitantes do exterior”, informou Seiko Hashimoto, presidente do comitê japonês, a repórteres na semana passada. Ainda segundo a agência japonesa, a cerimônia de abertura do revezamento da tocha será realizada sem espectadores para evitar a propagação do vírus.