Olimpíada de Tóquio não terá presença de torcedores de fora do Japão

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio decidiram em uma reunião neste sábado, 20, pela proibição da presença de torcedores de fora do Japão nos Jogos. A medida é uma tentativa de evitar a disseminação de variantes da Covid-19 durante o evento.

A Olimpíada, que deveria ter acontecido em 2020 e foi adiada em um ano por causa da pandemia, será realizada entre 23 de julho e 8 de agosto.

Segundo a agência japonesa Kyodo News, participaram da reunião virtual que definiu o veto representantes do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Internacional e dos governos de Tóquio e do Japão. Torcedores estrangeiros que já adquiriram ingressos serão reembolsados.

Dessa forma, apenas japoneses e residentes do Japão poderão comparecer às competições – e, mesmo assim, a presença do público deve ser limitada a uma porcentagem pequena da capacidade total das arenas. O comitê também recomenda que a torcida troque gritos por palmas para evitar a disseminação de gotículas. Os atletas não poderão circular nem socializar fora da bolha da Vila Olímpica.

A vacinação não será condição obrigatória, mas é recomendada — e poderá ser bancada pelo COI. A organização anunciou uma parceria com o governo chinês para fornecer a imunização às delegações.