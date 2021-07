Olimpíada de Tóquio começa hoje; VEJA terá cobertura especial

A Olimpíada de Tóquio vai, enfim, começar nesta terça-feira, 20, com uma partida de softbol, na cidade de Fukushima, três dias antes da cerimônia de abertura oficial. De antemão, já é possível cravar: presenciaremos uma edição histórica, que será lembrada para sempre como um retrato triste de seu tempo, pela ausência de público nas arquibancadas e com a pandemia do novo coronavírus inevitavelmente dividindo protagonismo com os heróis do esporte; mas, quem sabe, também como um símbolo de reconstrução, um alívio em tempos tão duros e pontapé inicial para dias melhores. VEJA estará atenta, madrugada adentro, com uma cobertura especial até o encerramento dos Jogos, no dia 8 de agosto.

Em razão do fuso horário (a capital japonesa está 12 horas à frente de Brasília), as competições começarão durante à noite e se encerrarão nas manhãs seguintes, entre 21h e 9h, aproximadamente. A partir do almoço de quarta-feira, 21, VEJA iniciará para valer a sua cobertura, com direito a uma página olímpica, com quadro de medalhas atualizado, agenda com o melhor para ver na na noite seguinte, e quatro blogs temáticos, além, claro do olhar cuidadoso ao noticiário hard news.

Durante três semanas, a 32ª edição dos Jogos de Verão ocupará corações e mentes, entre o surgimento de novas lendas do esporte e o incômodo de uma população cuja maioria nem sequer queria que o evento fosse realizado. VEJA terá um termômetro in loco. Piti Koshimura, nikkei que mora no Japão e produz conteúdo sobre o país há mais de cinco anos, será responsável pelos posts diários do blog Janela para Tóquio. A ideia é mostrar a alma de uma Olimpíada tão única sob a ótica de quem realmente compreende a cultura nipônica.

O blog Tokyo 1964, Tokyo 2021, por sua vez, propõe uma viagem no tempo com cartas enviadas há 57 anos como fio condutor. É obra do redator-chefe Fabio Altman, que encontrou em sua casa correspondências recebidas por seu avô, Waldemar Zumbano, o Neno, treinador da equipe brasileira de boxe na Olimpíada de 1964 na capital japonesa. As mensagens da família, algumas em código para driblar os tempos de chumbo no Brasil, revelam os humores, o cotidiano e a política daquele tempo no Japão e no Brasil – e iluminam as transformações do mundo desde então.

O site de VEJA terá mais dois blogs. O #TBT Olímpico fará um delicioso mergulho nos arquivos de VEJA, mostrando como o maior evento esportivo do planeta ajudou a contar a história da humanidade no último século; ao contrário do que sugere a sigla em inglês conhecidas nas redes sociais, o conteúdo não será atualizado apenas às quintas-feiras. Já o Imagem do Dia contará com a minuciosa contribuição da equipe de foto da revista, que diariamente elegerá a melhor cena da Olimpíada, sempre com a devida contextualização.

O primeiro evento esportivo acontece a partir das 21h desta terça (já manhã de quarta-feira, 21, na Ásia), com a partida de softbol entre o anfitrião Japão e a Austrália, no Fukushima Azuma Baseball Stadium, a quase 300 quilômetros da capital.