Olimpíada de Tóquio chega ao fim. Espetacular, apesar do vírus

1/25 Atletas carregam as bandeiras das nações no encerramento das Olimpíadas - (Tauseef Mustafa/AFP) 2/25 Queima de fogos no Olympic Stadium na cerimônia de encerramento - (Charly Triballeau/AFP) 3/25 Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos - (Pedro Pardo/AFP) 4/25 Performance na cerimônia de encerramento - (Tauseef Mustafa/AFP) 5/25 Apresentação na cerimônia de enceramento dos Jogos Olímpicos - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 6/25 Pira olímpica apagada na cerimônia de encerramento - (Tauseef Mustafa/AFP) 7/25 Público do lado de fora do Olympic Stadium na cerimônia de encerramento - (Franck Robichon/EPA/EFE) 8/25 Delegação polonesa na cerimônia de encerramento de Tóquio 2020 - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 9/25 Queima de fogos no encerramento dos Jogos Olímpicos - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 10/25 Atletas carregam bandeiras das delegações na cerimônia de encerramento - (Jewel Samad/AFP) 11/25 Apresentação no encerramento de Tóquio 2020 - (Michael Reynolds/EPA/EFE) 12/25 A dançarina Aoi Yamada faz apresentação na cerimônia de encerramento de Tóquio 2020 - (Jewel Samad/AFP) 13/25 Dançarinos na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos - (Behrouz Mehri/AFP) 14/25 (e/d) As quenianas Brigid Kosgei, prata, Peres Jepchirchir, ouro, e a americana Molly Seidel, ouro, na premiação da maratona feminina - (Adek Berry/AFP) 15/25 Diversas delegações próximas a pira Olímpica na cerimônia de encerramento - (Jewel Samad/AFP) 16/25 Skatistas fazem performance na cerimônia de encerramento - (Pedro Pardo/AFP) 17/25 Apresentação na cerimônia de encerramento - (Lavandeira Jr/EFE) 18/25 Atleta carrega a bandeira do Japão na cerimônia de encerramento - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 19/25 (E/d) As bandeiras do Japão, Grécia e França hasteadas na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos - (Jewel Samad/AFP) 20/25 Delegação da Ucrânia durante a cerimônia de encerramento - (Joe Giddens/EPA/EFE) 21/25 A prefeita de Paris, Anne Hidalgo (c), na cerimônia de encerramento - (Lavandeira Jr/EFE) 22/25 Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos 2020 - (Antonin Thuillier/AFP) 23/25 Enceramento das Olimpíadas - (Michael Reynolds/EFE) 24/25 Encerramento dos Jogos Olímpicos - (Pedro Pardo/AFP) 25/25 Público acompanha a cerimônia de encerramento das Olimpíadas ao lado da Torre Eifel, Paris - (Stephane de Sakutin/AFP)

Foi uma Olimpíada tristemente atípica, sem torcida, atrasada em um ano, e com a pandemia do novo coronavírus que já ceifou mais de 4 milhões de vidas sempre como pano de fundo. Foi, no entanto, histórica, memorável, belíssima. Os Jogos de Tóquio foram encerrados na manhã deste domingo, 8, no Estádio Olímpico da capital japonesa com uma mensagem de solidariedade e união e já mirando tempos melhores, livres do vírus, nos Jogos de Paris-2024. O Brasil foi muitíssimo bem representado pela porta-bandeira Rebeca Andrade, primeira medalhista de ouro da ginástica feminina do país. Hebert Conceição, do boxe, também desfilou seu sorriso de campeão, em meio a colegas das mais de 200 nações participantes.

A delegação brasileira deixa o Japão com sua melhor participação na história (sete de medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze), em 12º do quadro geral, que teve os EUA como líder. Os Jogos pandêmicos deixam cenas para a história, como a harmonia juvenil dos skatistas, a coragem de Simone Biles em expor suas fragilidades e, claro, a busca de cada atleta por seu limites. “Você nos inspiraram com este poder unificador do esporte. Isso foi ainda mais notável, dados os muitos desafios que vocês tiveram que enfrentar por causa da pandemia. Nestes tempos difíceis que todos vivemos, vocês dão ao mundo o mais precioso dos presentes: a esperança”, discursou Thomaz Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Confira todas as matérias de VEJA na Olimpíada de Tóquio. E até Paris.