Olimpíada de Inverno: norte-coreanos já estão na Vila Olímpica

Os atletas norte-coreanos que participarão da Olimpíada de Inverno de PyeongChang passaram a primeira noite na Vila Olímpica, onde içaram uma enorme bandeira do seu país. Dez dos 22 atletas chegaram na quinta-feira à Coreia do Sul, acompanhados por três treinadores, 18 membros de apoio e o vice-ministro de Esportes norte-coreano, Won Kil-un, e foram hospedados na Vila Olímpica situada na cidade de Gangneung.

Os participantes da Coreia do Norte, que foram incluídos de última hora no evento esportivo, graças a um convite do COI (Comitê Olimpico Internacional), já que só dois tinham se classificado, se transformaram nos protagonistas midiáticos do encontro, que já é conhecido como “os Jogos da Paz”.

Uma das primeiras ações feitas pela delegação do Norte na Vila Olímpica foi a de pendurar uma bandeira de três andares de altura na varanda de seus quartos, um ato parecido ao realizado nos Jogos de Rio 2016.

A bandeira norte-coreana é proibida no Sul sob a lei de segurança nacional, que censura os apoios a Pyongyang, ainda que tenha sido aberta uma exceção na Vila Olímpica, já que o COI garante o direito das nações participantes que suas bandeiras sejam exibidas e também içadas.

No entanto, enquanto as dos outros países foram içadas no recinto por soldados sul-coreanos, a do Norte foram civis voluntários que se encarregaram deste processo, segundo relatou a imprensa local.

Além disso, a presença dos atletas norte-coreanos também supôs um problema logístico, já que os cerca de 3 mil participantes nos Jogos – incluídos os da Coréia do Norte – receberão presentes das companhias patrocinadoras, um ato que entraria em conflito com as sanções das Nações Unidas a Pyongyang.

Deste modo, a companhia sul-coreana Samsung oferecerá um de seus últimos modelos em telefonia, o S8, que custa cerca de 580 euros (US$ 725), a todos os participantes, enquanto a norte-americana Nike fará o mesmo os uniformes esportivos. No entanto, não está claro se os atletas da Coreia do Norte poderão receber esses presentes.

A equipe de hóquei coreana unificada vestirá um uniforme de uma marca finlandesa, ao invés do patrocinador oficial Nike, confirmou hoje a agência sul-coreana Yonhap.

A uma semana do início do evento esportivo, os esportistas norte-coreanos já começaram a treinar, entre eles, também o casal de patinadores, os únicos atletas que tinham se classificado para o encontro. Por sua vez, a equipe feminina de hóquei coreana iniciou os treinamentos conjuntos no último domingo e jogará pela primeira vez unificada em uma partida amistosa contra a Suécia neste domingo.