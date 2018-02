Olimpíada de Inverno: na cidade, carne de cachorro no cardápio

Restaurantes de PyeongChang negaram um pedido do governo da Coreia do Sul para proibir a venda de pratos com carne de cachorro durante a Olimpíada de Inverno, que foi aberta oficialmente nesta sexta-feira. De acordo com a imprensa local, 12 estabelecimentos deveriam parar de servir a iguaria, mas somente dois adotaram a medida. Entre os principais pratos com a carne do animal estão algumas sopas, como boshintang, yeongyangtang e sacheoltang. Alguns restaurantes substituíram o ingrediente por carne de cabra.

Em Seul, capital do país, a carne de cães é considerada “detestável”, assim como a de cobra. Mas estima-se que, por ano, sejam consumidos cerca de 1 milhão de cachorros em terras sul-coreanas.

Além das autoridades, grupos ativistas realizaram protestos e até uma tentativa de boicote aos Jogos por causa do alto consumo de carne de cachorro na região.