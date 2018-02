Olimpíada de Inverno: lesão no joelho tira Isabel Clark dos Jogos

Dona do melhor resultado do Brasil na história dos Jogos de Inverno, a carioca Isabel Clark, atleta do snowboard, está fora da Olimpíada de PyeongChang. Uma lesão no joelho e calcanhar direitos, causada por uma queda no treino oficial desta quarta-feira, tirou Isabel daquela que seria sua última participação olímpica. A prova do snowboard cross será realizada nesta quinta, a partir das 23h (horário de Brasília).

“Melhorei um pouco de ontem para hoje, mas o calcanhar ainda dói bastante. Infelizmente não vou ter tempo para me recuperar. Estou triste porque lutei muito para disputar esses Jogos durante os dois últimos meses. Mas tenho que preservar a minha integridade física e buscar me recuperar completamente”, disse Isabel, de 41 anos.

Na manhã desta quinta-feira (na Coreia do Sul), a snowboarder foi reavaliada pelo médico da delegação, Roberto Nahon. Devido a dor, não conseguiu fazer os testes técnicos, quando simularia os saltos que teria que executar durante a competição.

Durante o último dia de treinos oficiais na pista do Phoenix Snow Park, a carioca sofreu uma queda devido aos fortes ventos que prejudicaram várias competidoras. Com dores no calcanhar e no joelho direito, a atleta passou por exames que não identificaram nenhuma fratura. Porém, não houve tempo hábil para que a atleta se recupere e tenha condições de competir.

Isabel Clark conseguiu o melhor resultado do Brasil na história da Olimpíada de Inverno, ao ficar com o 9º lugar nos Jogos de Turim-2006. Ela participou também dos Jogos de Vancouver-2010 e Sochi-2014.