Olimpíada de Inverno: cinco modalidades já deram a largada

A cerimônia de abertura será apenas nesta sexta-feira, mas as competições já começaram na Olimpíada de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul. Desde a noite de quarta-feira e ao longo da madrugada desta quinta, pelo horário de Brasília, cinco modalidades já tiveram as disputas iniciadas. E com direito a algumas surpresas.

No curling, que nesta edição olímpica estreou a modalidade de duplas mistas, ocorreu um improvável tropeço do Canadá, considerado a grande força da modalidade. Na noite de quarta-feira, a dupla canadense, formada por Kaitlyn Lawes e John Morris, sofreu uma derrota de virada para a Noruega por 9 a 6, depois de liderar o marcador por quase toda a partida.

O resultado só não teve maiores consequências porque mais tarde, já na manhã desta quinta, os canadenses bateram os Estados Unidos por 6 a 4. O sistema de disputa é o de todos contra todos e os quatro melhores classificados nesta fase avançarão para as semifinais.

Também foram realizados treinos classificatórios no biatlo, na prova masculina de 10 km de velocidade; esqui alpino, no downhill masculino; no luge masculino e feminino; e no salto com esqui, na prova de rampa normal masculina.

Brasil no desfile de abertura

A delegação do Brasil será a 33ª delegação a entrar no Estádio Olímpico de PyeongChang, durante a cerimônia de abertura desta sexta-feira. A ordem foi definida baseada no alfabeto coreano. O porta-bandeira do Brasil será Edson Bindilatti, piloto de bobsled. A cerimônia está marcada para começar a partir das 9h, horário de Brasília.