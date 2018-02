Olimpíada de Inverno: brasileiro é liberado para voltar a esquiar

Três dias depois de lesionar o joelho esquerdo em razão de uma queda em um treino, o brasileiro Michel Macedo foi liberado para esquiar pelo médico do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Roberto Nahon. Após a avaliação nesta sexta-feira, foi constatada uma melhora significativa do quadro inflamatório no local da lesão, o que possibilitou a liberação. Caso siga evoluindo, o atleta será liberado para voltar ao treinamento em pista e tentar competir na Olimpíada de Inverno em PyeongChang.

“O exame físico está compatível com o esperado, com a regressão do edema e da dor. Michel está liberado para esquiar. Após o retorno, juntamente com o departamento técnico, será avaliada a possibilidade da retomada dos treinamentos”, disse o médico brasileiro.

Michel Macedo não disputará as duas primeiras provas as quais está inscrito nos Jogos Olímpicos, o Combinado (dia 13), e o Super G (15), mas ainda tenta participar do Slalom Gigante (18) e do Slalom Especial (22).