Olimpíada de Inverno: Brasil estreia com Jaqueline Mourão

A esquiadora Jaqueline Mourão vai abrir a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, com a disputa dos 10 km no estilo livre do esqui cross-country nesta quinta-feira (4h30 no horário de Brasília). O fato de ser a primeira brasileira a concorrer na Coreia do Sul tem uma carga simbólica importante na carreira da multiatleta de 42 anos. Ela está acostumada a ser pioneira.

Nos Jogos de Verão em Atenas-2004, ela se tornou a primeira brasileira a disputar uma prova de ciclismo mountain bike. Até hoje, o seu 18º lugar é o melhor resultado feminino do Brasil na modalidade. Dois anos depois, quando encarou uma tempestade de neve no Canadá, onde mora há 12 anos, ela descobriu o esqui cross-country, o mais antigo tipo de esqui e que surgiu com os povos nórdicos que se locomoviam em regiões cobertas de neve. Sem condições de pedalar, passou a esquiar.

Em 2006, ela se classificou para os Jogos de Inverno de Turim, na Itália. Com isso, virou a primeira brasileira a participar das Olimpíadas de Verão e de Inverno. Em 2010, na Olimpíada de Vancouver, disputou também o biatlo (prova que combina esqui e tiro ao alvo).

Jaqueline Mourão está completando a sua sexta participação nos Jogos Olímpicos (foram quatro de Inverno e duas de Verão). Ela iguala o recorde da jogadora de futebol Formiga. O termo “multiatleta”, portanto, não é exagero. “Se tivesse de fazer novamente, faria tudo”.

Para a disputa na Coreia do Sul, ela está conseguindo controlar a ansiedade. “O estresse é meu amigo. Para ter uma performance de alto nível você tem que estar sendo estimulada para poder dar o seu melhor”, disse.

Jaqueline Mourão afirma que a prova dos 10 km estilo livre é a sua preferida. No estilo clássico, os atletas usam passos largos na diagonal, dois bastões e zigue-zagues. No livre, os esquiadores impulsionam a borda interna do esqui na neve. Apesar de mais veloz, a técnica só é possível em neve firme. “Quero bater meu resultado de Vancouver e dar trabalho para as atletas tradicionais”, planejou.

Susto para Isabel Clark

No treino de reconhecimento da pista do snowboard nesta quarta-feira, a carioca Isabel Clark sofreu uma queda devido aos fortes ventos que estão atingindo a pista de Phoenix Snow Park. Atingida por uma rajada mais forte, Isabel acabou pousando antes do local ideal após um salto. Com dores no calcanhar e no joelho direito devido ao trauma, a atleta passou por exames que não identificaram fratura. Isabel será reavaliada na quinta-feira pela manhã.

Dona do melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno, com o 9º lugar em Turim-2006, Isabel teve problemas nos últimos meses de preparação para os Jogos Olímpicos. A atleta chegou a Coreia se recuperando de trauma no pescoço causado por uma queda sofrida durante a Copa do Mundo de Cervinia, na Itália, no dia 21 de dezembro. A atleta passou por tratamento médico e fisioterápico diariamente na base da missão brasileira montada em um hotel próximo ao local de competição para poder disputar os Jogos.

“Eu estava em uma temporada muito boa antes da queda na Itália. Infelizmente, não estou no melhor das minhas condições após o acidente. Me esforcei muito para participar dos Jogos”, afirmou Isabel. A prova do snowboard está marcada para começar às 23h desta quinta-feira (15).

(Com Estadão Conteúdo)