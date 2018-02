Olimpíada de Inverno: bobsled do Brasil tenta feito inédito

A equipe brasileira de bobsled busca nesta sexta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), um resultado inédito em suas participações na Olimpíada de Inverno. O quarteto brasileiro do 4-man realizará as duas primeiras descidas no Olympic Sliding Centre, em PyeongChang, na Coreia do Sul. O principal objetivo dos brasileiros é ficar entre os 20 melhores classificados que brigarão pelas medalhas, a partir das 23h de sábado (domingo de manhã no fuso horário coreano).

No total, 30 trenós participarão da competição. As duas primeiras descidas começarão às 21h30 e 23h de sexta-feira, enquanto a terceira descida na pista de PyeongChang será às 21h30 deste sábado (24), pelo horário de Brasília. Os 20 melhores conjuntos, na somatória dos tempos, avançarão para a definição das medalhas. A equipe do Brasil é formado pelo piloto Edson Bindilatti, os pushers Odirlei Pessoni e Edson Martins e o breakman Rafael Souza. O reserva do time é Erick Vianna.

Confira o treino de largada do quarteto brasileiro, em 360 graus (Captação de imagens: Heitor Feitosa, com Samsung Gear 360)

“Conseguimos realizar quatro boas descidas nos treinos oficiais. Nós estamos bem preparados e agora é trabalhar no trenó e nas lâminas para fazer os últimos ajustes antes da competição olímpica”, afirmou o piloto Edson Bindilatti. Nesta quinta-feira, a equipe do Brasil terminou os quatro treinos oficiais sempre entre os 20 primeiros.

Repetir este resultado dos treinos significará a melhor colocação na história do bobsled do Brasil nas Olimpíadas de Inverno. A melhor participação até hoje foi nos Jogos de Salt Lake City (EUA), em 2002, quando ficou em 27º lugar. Quatro anos depois, em Turim (ITA), o Brasil terminou em 25º, mas aquela colocação representou o último lugar na classificação geral. Em Sochi-2014, o Brasil ficou em 28º lugar no 4-man.