Olimpíada de Inverno: atleta do bobsled será porta-bandeira

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) definiu nesta segunda-feira Edson Bindilatti como o porta-bandeira da delegação no desfile de abertura da Olimpíada de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, a partir de sexta-feira. Aos 38 anos, Bindilatti é o mais velho dos integrantes da equipe do bosbled e participará de sua quarta campanha olímpica.

Aquele momento que você descobre que vai ser porta-bandeira do seu país nos @JogosOlimpicos @pyeongchang2018! 🤩 Parabéns Edson Bindilatti do @timebrasil ! 🇧🇷 pic.twitter.com/dcaoV1IGbO — Olympic Channel (@OlympicCh_pt) February 5, 2018

“Lembro de tudo o que passei lutando para que o bobsled não morresse no nosso país até chegar a esse momento, quando classificamos pela primeira vez uma equipe no 2-man. Com essa homenagem, fica ainda mais claro que tudo valeu a pena. É um sonho, sempre quis carregar a bandeira do meu país”, disse Bindilatti, nascido em Camamu, na Bahia. Mesmo depois de participar de Salt Lake-City-2002, Turim-2006 e Sochi-2014, o piloto dos trenós de quatro pessoas (4-man) e duas pessoas (2-man) não pensa em aposentadoria.

“Minha ideia é continuar até aparecer um piloto mais jovem que faça a transição. Se eu parar hoje, não há outro piloto. Aí acabo com o sonho de outros quatro atletas.” A disputa do bobsled em PyeongChang começará a partir do dia 18, na prova do 2-man, e dia 24, no 4-man. Bindilatti e Edson Martins compõem a equipe do 2-man, enquanto a formação do 4-man é composta pelos dois e mais Odirlei Pessoni e Rafael Souza, além do reserva Erick Vianna.

Outros porta-bandeiras

Edson Bindelatti será o quarto atleta no masculino a ser porta-bandeira do Brasil nos desfiles de abertura das Olimpíadas de Inverno. Confira quem foram os demais:

Albertville-1992 – Hans Santos Egger (esqui alpino)

Lillehammer-1994 – Lothar Cristian Munder (esqui alpino)

Nagano-1998 – Marcelo Apovian (esqui alpino)

Salt Lake City-2002: Mirella Arnhold (esqui alpino)

Turim-2006 – Isabel Clark (snowboard)

Vancouver-2010 – Isabel Clark (snowbaord)

Sochi-2014 – Jaqueline Mourão (esqui cross country)