Oitavo do ranking, Thiem é eliminado logo na estreia do Rio Open

O austríaco Dominic Thiem decepcionou no Rio Open de tênis. Na noite desta terça-feira 19, o número 8 do mundo foi eliminado logo em sua estreia no Jockey Club Brasileiro ao perder para o sérvio Laslo Djere, 90º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 20 minutos.

Thiem era o principal candidato ao título do Rio Open, mas sua derrota ampliou o péssimo desempenho dos cabeças de chave no ATP 500 brasileiro. Seis deles foram eliminados na primeira rodada; apenas um, o português João Sousa, avançou, e o outro, o argentino Diego Schwartzman, teve o seu jogo interrompido pela chuva.

Djere ainda não pôde conhecer o seu próximo adversário no Rio Open, pois a chuva voltou a atrapalhar a programação, assim como na segunda-feira, quando nenhum jogo foi concluído. Dessa vez, três partidas não puderam ser concluídas e serão completadas nesta quarta-feira, 20.

Foi o que aconteceu com a partida de Thiago Wild. O brasileiro, número 445 do mundo, havia batido o japonês Taro Daniel, 73º colocado no ranking, por 6/3 no primeiro set, perdeu o segundo também por 6/3 e era superado por 4/1 no terceiro quando o duelo foi paralisado pela chuva. E quem vencer a conclusão nesta quarta terá pela frente Djere nas oitavas de final do Rio Open.

A partida entre Schwartzmann e o uruguaio Pablo Cueva também foi paralisado quando o argentino perdia por 3/0 o primeiro set. E Thiago Monteiro e Fernando Romboli venciam os britânicos Luke Bambridge e Jonny O’Mara por 6/2 e 1/1, pela chave de duplas, no momento da interrupção do confronto.