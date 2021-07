Oficial: Olimpíada de Tóquio não terá presença de público

Horas depois de anunciar uma nova fase de estado de emergência no país, o governo do Japão confirmou na manhã desta quinta-feira, 8, que Tóquio não receberá torcedores durante os Jogos Olímpicos, marcados para começar daqui duas semanas. A decisão se restringe aos eventos na capital japonesa, enquanto outras províncias que receberão algumas modalidades poderão decidir se liberam ou não a presença de espectadores, em número reduzido.

A decisão tomada por membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo Comitê Organizador dos Jogos se deve ao aumento no número de casos de infectados pela Covid-19, especialmente pela nova variante Delta (indiana). O fechamento das arquibancadas olímpicas foi anunciada por Tamayo Marukawa, ministra responsável pela organização do evento, e por Seiko Hashimoto, presidente do Comitê Organizador.

“”Não tínhamos outra escolha”, afirmou Hashimoto, que tratou a medida como “lamentável” e pediu desculpas às pessoas que haviam comprado ingressos e serão reembolsadas.

Mais cedo, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, decidiu voltar a declarar o estado de emergência na região de Tóquio, um alerta que vigorará até 22 de agosto e coincidirá com a realização dos Jogos Olímpicos, que terão sua cerimônia de abertura em 23 de julho. O estado de emergência entrará em vigor na segunda-feira, 12 de julho, para impedir o aumento de casos de Covid-19 na capital, em meio a temores de uma possível quinta onda de casos.

Na prática, a medida não representa mudanças significativas em relação à situação atual, além de um aumento das restrições para estabelecimentos comerciais, como o fechamento de bares e restaurantes mais cedo, e a proibição de venda de bebida alcoólica. Tóquio registrou nesta quinta-feira 896 novos casos de Covid-19, após contabilizar 920 na quarta, uma cifra que não registrava desde maio, quando o estado de emergência anterior ainda vigorava nas áreas mais populosas do território.

Especialistas em saúde pública já vinham alertando há várias semanas que a opção mais prudente para conter a propagação de novas cepas seria vetar a presença de qualquer torcedor nos Jogos. Os organizadores já haviam proibido a entrada de espectadores do exterior e haviam estabelecido um limite de até 10.000 pessoas nos estádios ou ginásios, apenas para residentes do Japão.

Ao todo, o país soma cerca de 812.000 casos, incluindo 14.848 mortes. O governo também decidiu estender o nível de alerta na região de Okinawa, no sudoeste do país e onde já estava ativo, e manter certas restrições nas províncias de Chiba, Saitama e Kanagawa, próximas a Tóquio e onde também serão realizadas competições dos Jogos. Na província de Osaka (oeste), as medidas também serão mantidas, enquanto em outras cinco (Hokkaido, Kyoto, Aichi, Hyogo e Fukuoka) elas serão suspensas a partir de segunda-feira.