Obama parabeniza os Giants pela conquista no Super Bowl

Washington, 8 fev (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parabenizou pessoalmente os integrantes dos Giants de Nova York pela vitória na 46ª edição do Super Bowl da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).

A Casa Branca informou que Obama ligou para Tom Coughlin, técnico dos Giants. Na conversa, o presidente ressaltou que a vitória de sua equipe era consequência da capacidade de liderança que havia demonstrado.

Os Giants venceram por 21 a 17 os New England Patriots, no Lucas Oil Stadium, no último domingo, em Indianápolis.

Pelo comunicado, Obama declarou ainda a Coughlin que está entusiasmado com a ideia de receber os Giants na Casa Branca.

Tradicionalmente, os atletas campeões são convidados para uma cerimônia de homenagem na residência presidencial. EFE