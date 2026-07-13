O vídeo feito por IA que emocionou Neymar e lhe tirou confissão sobre próxima Copa

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Neymar, após anunciar aposentadoria da Seleção, reagiu a um vídeo viral de inteligência artificial que o imagina disputando a Copa do Mundo de 2030. A produção emocionante, com milhões de visualizações, cria um diálogo entre diferentes versões do craque, culminando em um apelo para “uma última vez” no Mundial.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Dias após anunciar sua aposentadoria da Seleção Brasileira, o atacante Neymar reagiu a um vídeo criado por inteligência artificial que sugere sua participação na Copa do Mundo de 2030. As imagens viralizaram no domingo, 12, e mostram diferentes versões do jogador tentando convencer o craque a disputar o próximo Mundial.

Publicado pelo usuário Nerd Soul AI na rede social Instagram, o vídeo faz uma alusão ao encerramento de Vingadores Ultimato (2019) e mostra duas versões adultas de Neymar observando o jogador ainda criança. Na sequência, o mais velho, aparentemente representando a versão de 2026 do atacante, se aproxima do mais jovem, que está sentado em um banco vestindo um colete do Santos.

Após se apresentar como “você do futuro”, o mais velho responde a algumas perguntas da versão criança de Neymar, incluindo se eles conseguiram se tornar jogadores e se ainda estão próximos de seus amigos de infância. Por fim, o jovem questiona com quantos anos eles conquistaram sua primeira Copa do Mundo, levando a um apelo emotivo.

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“É sobre isso que eu queria falar com você.” Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?”, afirma o Neymar mais velho.

Em meio ao diálogo, um carro preto se aproxima dos personagens. Dele sai uma quarta versão de Neymar, que se aproxima em silêncio da variante que não foi conversar com a criança. Este então pergunta de que ano o recém-chegado veio, mas não há resposta. A câmera então desce para a mão do novato, que carrega uma taça da Copa do Mundo com a inscrição 2030.

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Na sequência, o vídeo se encerra com uma resposta do Neymar jovem à pergunta do mais velho: “Sim, uma última vez”. Publicada há apenas 18 horas, a produção já conta com 63 milhões de visualizações, 6,2 milhões de curtidas e mais de 294 mil comentários — incluindo o do próprio Neymar, que reagiu ao post com três emojis que indicam um rosto emocionado.

Atualmente no Santos, Neymar disputou quatro Copas do Mundo ao longo de sua carreira — 2014, 2018, 2022 e 2026 —, caindo uma vez nas semifinais, duas vezes nas quartas de final e uma vez nas oitavas de final. Antes mesmo da atual edição do mundial, realizado no México, Canadá e Estados Unidos, o atacante anunciou que essa seria sua participação final no torneio. Caso reavalie a decisão, Neymar terá 38 anos quando tentar sua quinta participação no certame.

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