🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

O vídeo feito por IA que emocionou Neymar e lhe tirou confissão sobre próxima Copa

Produção sugere participação do atacante na Copa do Mundo de 2030

Por Flávio Monteiro 13 jul 2026, 17h55 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h25
Duas versões de Neymar se encontram em vídeo de IA publicado no Instagram
Duas versões de Neymar se encontram em vídeo de IA publicado no Instagram (Nerd Soul IA/Instagram)
Continua após publicidade
O vídeo feito por IA que emocionou Neymar e lhe tirou confissão sobre próxima Copa Priorizar nos meus resultados Google

Dias após anunciar sua aposentadoria da Seleção Brasileira, o atacante Neymar reagiu a um vídeo criado por inteligência artificial que sugere sua participação na Copa do Mundo de 2030. As imagens viralizaram no domingo, 12, e mostram diferentes versões do jogador tentando convencer o craque a disputar o próximo Mundial.

Publicado pelo usuário Nerd Soul AI na rede social Instagram, o vídeo faz uma alusão ao encerramento de Vingadores Ultimato (2019) e mostra duas versões adultas de Neymar observando o jogador ainda criança. Na sequência, o mais velho, aparentemente representando a versão de 2026 do atacante, se aproxima do mais jovem, que está sentado em um banco vestindo um colete do Santos.

Após se apresentar como “você do futuro”, o mais velho responde a algumas perguntas da versão criança de Neymar, incluindo se eles conseguiram se tornar jogadores e se ainda estão próximos de seus amigos de infância. Por fim, o jovem questiona com quantos anos eles conquistaram sua primeira Copa do Mundo, levando a um apelo emotivo.

Continua após a publicidade

“É sobre isso que eu queria falar com você.” Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?”, afirma o Neymar mais velho.

Em meio ao diálogo, um carro preto se aproxima dos personagens. Dele sai uma quarta versão de Neymar, que se aproxima em silêncio da variante que não foi conversar com a criança. Este então pergunta de que ano o recém-chegado veio, mas não há resposta. A câmera então desce para a mão do novato, que carrega uma taça da Copa do Mundo com a inscrição 2030.

Continua após a publicidade

Na sequência, o vídeo se encerra com uma resposta do Neymar jovem à pergunta do mais velho: “Sim, uma última vez”. Publicada há apenas 18 horas, a produção já conta com 63 milhões de visualizações, 6,2 milhões de curtidas e mais de 294 mil comentários — incluindo o do próprio Neymar, que reagiu ao post com três emojis que indicam um rosto emocionado.

Atualmente no Santos, Neymar disputou quatro Copas do Mundo ao longo de sua carreira — 2014, 2018, 2022 e 2026 —, caindo uma vez nas semifinais, duas vezes nas quartas de final e uma vez nas oitavas de final. Antes mesmo da atual edição do mundial, realizado no México, Canadá e Estados Unidos, o atacante anunciou que essa seria sua participação final no torneio. Caso reavalie a decisão, Neymar terá 38 anos quando tentar sua quinta participação no certame.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo
Gente
Neymar
seleção brasileira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).