O valor milionário para ser vizinho de Neymar em Santos

O atacante Neymar pode ter um novo vizinho. Isso porque uma mansão de 2.200 m², localizada no condomínio do jogador, em Santos, está à venda pela bagatela de R$ 12,5 milhões. Imagens divulgadas por uma corretoria de imóveis local mostram as comodidades do imóvel, que conta com uma nascente própria de água mineral, um sistema de energia solar e vista panorâmica para a orla da cidade praiana.

Embora os imóveis no Morro Santa Terezinha tenham se tornado mais comentados desde que Neymar retornou ao Santos, em 2025, o custo proibitivo garante ampla privacidade. Os imóveis têm valor inicial estimado em R$ 7 milhões, e são raros os que são colocados à venda.

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