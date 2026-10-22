O valor milionário desembolsado pela FIFA para equiparar as seleções femininas às masculinas

Ler Resumo





A FIFA anunciou um aumento significativo nos valores de preparação para as seleções femininas na Copa do Mundo de 2027, sediada no Brasil. Com US$ 2,5 milhões (R$ 12,6 milhões) por equipe, os prêmios e níveis de serviço agora se igualam aos masculinos. Saiba mais sobre essa mudança histórica.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou nesta quinta-feira, 22, que vai aumentar os valores entregues às seleções classificadas na Copa do Mundo Feminino de 2027 para preparação. Agora, as equipes receberão US$ 2,5 milhões, ou cerca de R$ 12,6 milhões. Com o aumento, os valores tornaram-se iguais aos oferecidos para as seleções masculinas.

Além dos valores financeiros, a FIFA afirmou que as seleções femininas terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do torneio mundial masculino de 2026. Caso haja excedentes financeiros, a federação anunciou que redistribuirá os valores entre as associações, com porcentagens para as jogadoras. Na última Copa do Mundo feminina, em 2023, os valores de preparação eram de US$ 960 mil (cerca de R$ 4,8 milhões).

A edição de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho, com o Brasil como país-sede. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro de 2026, às 13h30, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Como país-sede, o Brasil será a cabeça de chave do Grupo A, e também será o responsável pela partida de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira Copa do Mundo feminina realizada na América do Sul.

Continua após a publicidade

A Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorre no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho. O sorteio dos grupos do torneio já tem data, 11 de dezembro, às 13h30, no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo de Clubes (sediada nos EUA), por sua vez, acontece entre 5 e 30 de janeiro de 2028, com 19 equipes. Até o momento, sete clubes já foram confirmados: Arsenal (Inglaterra), Club América (México), Barcelona (Espanha), Gotham FC (Estados Unidos), Naegoyang Women’s FC (Coreia do Norte), Wuhan Jiangda (China) e Corinthians.