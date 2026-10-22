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Esporte

O valor milionário desembolsado pela FIFA para equiparar as seleções femininas às masculinas

Medida faz parte de pacote anunciado pela federação para incentivar o futebol feminino

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 17h38
Logotipo da FIFA em letras brancas maiúsculas sobre um fundo azul escuro com detalhes gráficos em tons de azul mais claros, formando curvas e ondas. O símbolo de marca registrada (®) aparece no canto superior direito da letra A
Estádio do Maracanã sediará partida de abertura (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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O valor milionário desembolsado pela FIFA para equiparar as seleções femininas às masculinas Priorize VEJA no Google

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou nesta quinta-feira, 22, que vai aumentar os valores entregues às seleções classificadas na Copa do Mundo Feminino de 2027 para preparação. Agora, as equipes receberão US$ 2,5 milhões, ou cerca de R$ 12,6 milhões. Com o aumento, os valores tornaram-se iguais aos oferecidos para as seleções masculinas. 

Além dos valores financeiros, a FIFA afirmou que as seleções femininas terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do torneio mundial masculino de 2026. Caso haja excedentes financeiros, a federação anunciou que redistribuirá os valores entre as associações, com porcentagens para as jogadoras. Na última Copa do Mundo feminina, em 2023, os valores de preparação eram de US$ 960 mil (cerca de R$ 4,8 milhões).  

A edição de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho, com o Brasil como país-sede. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro de 2026, às 13h30, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Como país-sede, o Brasil será a cabeça de chave do Grupo A, e também será o responsável pela partida de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira Copa do Mundo feminina realizada na América do Sul. 

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorre no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho. O sorteio dos grupos do torneio já tem data, 11 de dezembro, às 13h30, no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo de Clubes (sediada nos EUA), por sua vez, acontece entre 5 e 30 de janeiro de 2028, com 19 equipes. Até o momento, sete clubes já foram confirmados: Arsenal (Inglaterra), Club América (México), Barcelona (Espanha), Gotham FC (Estados Unidos), Naegoyang Women’s FC (Coreia do Norte), Wuhan Jiangda (China) e Corinthians.

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