O único jogador da seleção que voltou ao Brasil em voo da CBF

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Após a eliminação da seleção brasileira na Copa, apenas um jogador, Danilo do Flamengo, retornou ao Brasil no voo fretado da CBF. Os demais atletas seguiram destinos próprios para férias ou reapresentação em clubes. O técnico Carlo Ancelotti também não voltou, indo para o Canadá.

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Apenas um jogador da seleção voltou ao Brasil no voo fretado da CBF que chega no fim da noite desta terça, 7, no Rio de Janeiro. Os jogadores foram liberados no mesmo dia da derrota e eliminação brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Danilo, lateral/zagueiro do Flamengo, é o único dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti no voo fretado pela CBF. O goleiro Léo Nanetti também voltou com o defensor. O também jogador do Rubro-Negro treinou junto do grupo durante toda a Copa, mas não estava na lista do treinador italiano e não podia disputar as partidas pelo Brasil. Junto dos atletas, retornaram membros do estafe da seleção brasileira, como das áreas de marketing, comunicação e segurança.

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Weverton, do Grêmio, ganhou dias de folga do clube de Porto Alegre, e se reapresentará na próxima segunda, 13, segundo a CNN. O mesmo deve acontecer com outros jogadores que atuam no Brasil. Neymar, do Santos, já publicou nas redes sociais que está em Orlando, nos Estados Unidos, com a família. Um caso à parte é o de Danilo Santos do Botafogo. O jogador não tem futuro garantido no Glorioso, e pode trocar de clube no Brasil ou até mesmo ir para um time europeu. Também atuam no Brasil, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá do Flamengo.

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Os jogadores que atuam na Europa entram de férias pelo calendário de clubes no Velho Continente e voltaram por conta.

O técnico Ancelotti também não voltará ao Brasil. Casado com uma canadense, o italiano terá dias de folga e deve passá-los em Vancouver, no Canadá, onde tem uma casa da família. Os próximos jogos da seleção brasileira serão na Data Fifa unificada de 16 dias entre setembro e outubro. Dois amistosos contra a Austrália, no país da Oceânia, já estão marcados.

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