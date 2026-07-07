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Esporte

O único jogador da seleção que voltou ao Brasil em voo da CBF

Atletas foram liberados no mesmo dia da eliminação para Noruega nas oitavas de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 17h09 | Atualizado em 7 jul 2026, 18h05
The Brazil squad poses for a team photo before the 2026 World Cup match between Brazil and Japan at a stadium in Houston, United States, on June 29, 2026. The team includes Alisson Becker, Weverton, Ederson, Wesley Vinicius, Franca Lime, Gabriel Magalhaes, Marcos Marquinhos, Carlos Henrique Casemiro, Alex Sandro, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Neymar JR, Raphael Raphinha, Danilo, Gleison Bremer, Leonardo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Lucas Paqueta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Roger Ibanez, Igor Thiago, and Rayan Vitor. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Seleção brasileira na Copa do Mundo (Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto/Getty Images)
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O único jogador da seleção que voltou ao Brasil em voo da CBF Priorize VEJA no Google

Apenas um jogador da seleção voltou ao Brasil no voo fretado da CBF que chega no fim da noite desta terça, 7, no Rio de Janeiro. Os jogadores foram liberados no mesmo dia da derrota e eliminação brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Danilo, lateral/zagueiro do Flamengo, é o único dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti no voo fretado pela CBF. O goleiro Léo Nanetti também voltou com o defensor. O também jogador do Rubro-Negro treinou junto do grupo durante toda a Copa, mas não estava na lista do treinador italiano e não podia disputar as partidas pelo Brasil. Junto dos atletas, retornaram membros do estafe da seleção brasileira, como das áreas de marketing, comunicação e segurança.

Polivalente: Danilo em ação contra a Coreia, na lateral esquerda -
Danilo atuou na lateral direita da seleção brasileira na Copa do Mundo (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
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Weverton, do Grêmio, ganhou dias de folga do clube de Porto Alegre, e se reapresentará na próxima segunda, 13, segundo a CNN. O mesmo deve acontecer com outros jogadores que atuam no Brasil. Neymar, do Santos, já publicou nas redes sociais que está em Orlando, nos Estados Unidos, com a família. Um caso à parte é o de Danilo Santos do Botafogo. O jogador não tem futuro garantido no Glorioso, e pode trocar de clube no Brasil ou até mesmo ir para um time europeu. Também atuam no Brasil, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá do Flamengo.

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Os jogadores que atuam na Europa entram de férias pelo calendário de clubes no Velho Continente e voltaram por conta. 

O técnico Ancelotti também não voltará ao Brasil. Casado com uma canadense, o italiano terá dias de folga e deve passá-los em Vancouver, no Canadá, onde tem uma casa da família. Os próximos jogos da seleção brasileira serão na Data Fifa unificada de 16 dias entre setembro e outubro. Dois amistosos contra a Austrália, no país da Oceânia, já estão marcados.

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