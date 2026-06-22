O torneio de tênis com João Fonseca no Rio após show em Roland Garros

João Fonseca, principal nome do tênis brasileiro da atualidade, foi confirmado na primeira edição do UTS Rio, torneio criado por Patrick Mouratoglou que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

A participação marca o retorno do tenista ao Rio de Janeiro em um dos momentos mais importantes da carreira, após a campanha histórica em Roland Garros, incluindo a vitória sobre Novak Djokovic.

O Ultimate Tennis Showdown (UTS) é um torneio internacional, apresentado pela XP, com premiação e formato próprio, que reúne oito atletas ranqueados internacionalmente.

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