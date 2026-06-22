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Esporte

O torneio de tênis com João Fonseca no Rio após show em Roland Garros

Ele está confirmado na primeira edição do UTS Rio

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 18h34
Jovem tenista com cabelo castanho e camisa roxa e branca, concentrado, rebatendo uma bola de tênis amarela com uma raquete vermelha em quadra de saibro. Ele usa uma munhequeira branca no braço direito. Pessoas desfocadas ao fundo.
João Fonseca (Tnani Badreddine/DeFodi Images/Getty Images)
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O torneio de tênis com João Fonseca no Rio após show em Roland Garros Priorize VEJA no Google

João Fonseca, principal nome do tênis brasileiro da atualidade, foi confirmado na primeira edição do UTS Rio, torneio criado por Patrick Mouratoglou que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho.

A participação marca o retorno do tenista ao Rio de Janeiro em um dos momentos mais importantes da carreira, após a campanha histórica em Roland Garros, incluindo a vitória sobre Novak Djokovic.

O Ultimate Tennis Showdown (UTS) é um torneio internacional, apresentado pela XP, com premiação e formato próprio, que reúne oito atletas ranqueados internacionalmente.

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