O tom político de Galvão Bueno ao abrir Copa do Mundo no SBT
Entenda frase do narrador esportivo
“Importante essa fala que o futebol é para todo mundo, não foi exatamente assim até agora, porque o juiz foi mandado embora, jogador 7h investigado e o Irã que vai ter que vir, jogar pegar um avião e ir”.
Com essa frase certeira, Galvão Bueno abriu a transmissão da Copa do Mundo no SBT, sua nova casa após saída da TV Globo. Enquanto o público começa a se acostumar com essa “mudança” na carreira do narrador, sua fala mostra mais liberdade de dar pitacos além dos quatro cantos do gramado.
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A atual fase de Galvão Bueno no SBT pode ser definida como uma tentativa de reposicionamento de sua carreira. Depois de décadas associado à Globo e de uma rápida passagem pela Band com o programa Galvão e Amigos, o narrador assumiu um papel estratégico no projeto esportivo do SBT para a Copa do Mundo de 2026. Além de ser a principal voz das transmissões da Seleção Brasileira, ele ganhou um programa próprio, o Galvão FC, exibido nas noites de segunda-feira. A conferir se vai decolar no coração dos telespectadores.