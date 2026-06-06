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Luis Guto Miguel, de 17 anos, fez história em Roland Garros ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o título de simples juvenil. Com uma vitória dominante sobre Michael Antonius por 6/3 e 6/4, o goiano mostrou maturidade em quadra e acende a esperança para o futuro do tênis nacional. Saiba mais sobre essa conquista inédita!

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O goiano Luís Guto Miguel, 17 anos de idade, conquistou o Grand Slam Juvenil em Roland Garros. Na final, ele derrotou o norte-americano Michael Antonius, de 16 anos de idade, por 6/3 e 6/4. O jogo contagiou as arquibancadas.

O jogo foi realizado neste sábado, na quadra Simonne-Mathieu. Guto é o primeiro brasileiro a vender o título de simples juvenil em Roland Garros. Antes dele, três outros tenistas brasileiros tinham chegado à final em Paris, mas perderam.

Guto quebrou o serviço de Antonius duas vezes no primeiro set e passou a dominar a partida. O norte-americano salvou quatro set points, mas Guto conseguiu fechar em 6/3.

No segundo set, Guto voltou manteve o mesmo profissionalismo, fechando a partida em 6/4. O tenista brasileiro dominou de forma tática todo o jogo. Com a bela exibição do brasileiro, a torcida começou a cantar “Olé, olé, olé, Guto, Guto”.

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Com a vitória na França, Guto demonstra que pode em pouco tempo fazer a transição para o profissional. O brasileiro dedicou seu título a um de seus técnicos, Kike Granjeiro.

Luís Augusto Queiroz Miguel nasceu em Goianésia, em fevereiro de 2009. Ele cresceu vendo o pai e o irmão mais velho jogando tênis e passou a treinar desde criança, antes de conquistar o título em Paris.

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O tenista brasileiro confirmou a liderança do ranking mundial juvenil sub-18 da Federação Internacional de Tênis (ITF) após conquistar este título inédito em Roland Garros. A vitória do brasileiro foi comemorada nas redes sociais.

A Confederação Brasileira de Tênis divulgou mensagem elogiando Guto. “O goiano Luís Guto Miguel vence com autoridade o norte-americano Michael Antonius por 6/3 6/4 e conquista o seu primeiro Grand Slam juvenil! Parabéns pela excelente semana e pela conquista, Guto!. Vamos por mais!”.