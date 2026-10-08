O técnico favorito para substituir Fernando Diniz no Corinthians

Ler Resumo





Após a demissão de Fernando Diniz, o Corinthians tem Ramón Díaz como principal candidato para assumir o comando técnico. O argentino, que teve uma passagem vitoriosa pelo clube entre 2024 e 2025, conquistando o Campeonato Paulista, está livre no mercado. A diretoria atual reavalia sua saída anterior em meio a um momento crucial para o Timão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Corinthians tem um nome favorito para substituir o técnico Fernando Diniz, demitido na noite desta quarta, 7, depois da 7ª derrota consecutiva do time no Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz é o mais cotado para assumir o cargo.

O argentino está livre no mercado e teve uma passagem positiva pelo Corinthians entre 2024 e 2025, quando assumiu o clube com perigo de rebaixamento, mas conquistou uma vaga na pré-Libertadores e conquistou o Campeonato Paulista. O título colocou fim a um jejum de seis anos sem títulos do clube.

Foram 60 partidas de Ramón Díaz à frente do Timão, com 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas.

Sua demissão ocorreu em abril de 2025 ocorreu por conta de uma sequência ruim depois do título estadual. Na mesma época, o atacante Memphis Depay criticou publicamente o desempenho e organização tática do time.

Continua após a publicidade

Segundo a ESPN, o presidente do Corinthians, Oscar Stabile, considerou injusta a demissão realizada da gestão anterior dr Augusto Melo. O mandatário atual teria considerado o desligamento do argentino como uma manobra para abafar o escândalo do clube com a Vai de Bet.

Depois da passagem pelo Alvinegro, Ramón Díaz passou pelo Olímpia, do Paraguai, e o Internacional, seu último clube, sem bons resultados em ambos trabalhos. O treinador está sem clube desde novembro de 2025.

Continua após a publicidade

O Corinthians busca ter um novo treinador já no próximo jogo do time no domingo, 11, em clássico contra o Palmeiras, fora de casa.

“Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome”, afirmou o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, em pronunciamento pós-derrota para o Internacional, que derrubou Diniz.