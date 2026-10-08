⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

O técnico favorito para substituir Fernando Diniz no Corinthians

Argentino com passagem pelo Timão é principal alvo do clube para assumir cargo nesta semana

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h39
Treinador de futebol, homem de pele morena e cabelo escuro, gesticula com as mãos abertas e boca aberta, gritando na lateral do campo, vestindo camiseta branca e calça preta. Ao fundo, jogadores e torcida embaçados
Técnico Ramón Díaz (Gabriel Aponte/Getty Images)
Continua após publicidade
O técnico favorito para substituir Fernando Diniz no Corinthians Priorize VEJA no Google

O Corinthians tem um nome favorito para substituir o técnico Fernando Diniz, demitido na noite desta quarta, 7, depois da 7ª derrota consecutiva do time no Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz é o mais cotado para assumir o cargo. 

O argentino está livre no mercado e teve uma passagem positiva pelo Corinthians entre 2024 e 2025, quando assumiu o clube com perigo de rebaixamento, mas conquistou uma vaga na pré-Libertadores e conquistou o Campeonato Paulista. O título colocou fim a um jejum de seis anos sem títulos do clube. 

Foram 60 partidas de Ramón Díaz à frente do Timão, com 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas.

Siga

Sua demissão ocorreu em abril de 2025 ocorreu por conta de uma sequência ruim depois do título estadual. Na mesma época, o atacante Memphis Depay criticou publicamente o desempenho e organização tática do time. 

Continua após a publicidade

Segundo a ESPN, o presidente do Corinthians, Oscar Stabile, considerou injusta a demissão realizada da gestão anterior dr Augusto Melo. O mandatário atual teria considerado o desligamento do argentino como uma manobra para abafar o escândalo do clube com a Vai de Bet.

Depois da passagem pelo Alvinegro, Ramón Díaz passou pelo Olímpia, do Paraguai, e o Internacional, seu último clube, sem bons resultados em ambos trabalhos. O treinador está sem clube desde novembro de 2025. 

Continua após a publicidade

O Corinthians busca ter um novo treinador já no próximo jogo do time no domingo, 11, em clássico contra o Palmeiras, fora de casa. 

“Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome”, afirmou o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, em pronunciamento pós-derrota para o Internacional, que derrubou Diniz. 

Publicidade
TAGS:
Corinthians
Demissão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).