O técnico favorito para substituir Fernando Diniz no Corinthians
Argentino com passagem pelo Timão é principal alvo do clube para assumir cargo nesta semana
O Corinthians tem um nome favorito para substituir o técnico Fernando Diniz, demitido na noite desta quarta, 7, depois da 7ª derrota consecutiva do time no Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz é o mais cotado para assumir o cargo.
O argentino está livre no mercado e teve uma passagem positiva pelo Corinthians entre 2024 e 2025, quando assumiu o clube com perigo de rebaixamento, mas conquistou uma vaga na pré-Libertadores e conquistou o Campeonato Paulista. O título colocou fim a um jejum de seis anos sem títulos do clube.
Foram 60 partidas de Ramón Díaz à frente do Timão, com 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas.
Sua demissão ocorreu em abril de 2025 ocorreu por conta de uma sequência ruim depois do título estadual. Na mesma época, o atacante Memphis Depay criticou publicamente o desempenho e organização tática do time.
Segundo a ESPN, o presidente do Corinthians, Oscar Stabile, considerou injusta a demissão realizada da gestão anterior dr Augusto Melo. O mandatário atual teria considerado o desligamento do argentino como uma manobra para abafar o escândalo do clube com a Vai de Bet.
Depois da passagem pelo Alvinegro, Ramón Díaz passou pelo Olímpia, do Paraguai, e o Internacional, seu último clube, sem bons resultados em ambos trabalhos. O treinador está sem clube desde novembro de 2025.
O Corinthians busca ter um novo treinador já no próximo jogo do time no domingo, 11, em clássico contra o Palmeiras, fora de casa.
“Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome”, afirmou o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, em pronunciamento pós-derrota para o Internacional, que derrubou Diniz.