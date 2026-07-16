O suposto motivo do tapa de Jude Bellingham em jogador argentino

O tapa de Jude Bellingham em Valentín Barco, após a eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, teria acontecido depois de uma provocação do jogador argentino. Segundo o Daily Mail, o meia do Real Madrid reagiu após Barco, que estava no banco de reservas, supostamente zombar dos ingleses durante a comemoração da classificação argentina.

Imagens do momento mostram Bellingham se aproximando de Barco e dando um tapa na parte de trás da cabeça do atleta. A atitude gerou uma discussão entre os dois, que precisou ser contida por outros jogadores.

De acordo com a imprensa britânica, Barco teria provocado os ingleses após o apito final, em um momento de tensão no gramado. O argentino, que não participou da partida, comemorava a vitória da equipe sul-americana, que venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Copa.

A possível agressão de Bellingham pode ser analisada pela Fifa, que tem poder para avaliar imagens do confronto mesmo que o lance não tenha sido registrado pela arbitragem.

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