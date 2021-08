O sucessor de Bolt: italiano Jacobs é ouro nos 100 metros rasos

O novo homem mais rápido do mundo é um italiano. Lamont Marcell Jacobs conquistou a medalha de ouro dos Jogos de Tóquio nos 100 metros rasos, a prova de velocidade mais importante do atletismo, com a marca de 9s80. Com isso, sucedeu o jamaicano Usain Bolt, que dominou a prova nas edições de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016).

Foi um resultado final surpreendente de uma prova que estava totalmente aberta. O chinês Su Bingtian foi o mais rápido entre os oito finalistas, com a marca de 9,83, empatado com o americano Ronnier Baker, mas na final ambos ficaram de fora do pódio. Lamont Marcell Jacobs, o sul-africano Akani Simbine, o americano Fred Kerley, o britânico Zharnel Hughes, o canadense Andre de Grasse e o nigeriano Enoch Adegoke foram os outros classificados.

O americano Trayvon Bromell, dono do melhor tempo no ano, era apontado como favorito, mas foi eliminado ainda na semifinal, assim como o brasileiro Paulo André, que fez o 23º tempo entre os semifinalistas. Os recordes mundial e olímpico da prova seguem sendo de Usain Bolt: 9s58, no Mundial de Berlim em 2009, e 9s63 nos Jogos de Londres-2012, respectivamente.