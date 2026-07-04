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Esporte

O segredo do presidente da Fifa para estar em tantos jogos durante a Copa

O "truque" contrasta com o discurso oficial da entidade, de evitar ao máximo os danos ambientais durante o torneio

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 16h04
Homens de terno aplaudindo em uma arquibancada, com um fundo verde e amarelo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está no centro, com expressão séria, enquanto outros sorriem. Um homem à direita usa um cachecol azul, verde e branco
Presidente da Fifa assiste a Uzbequistão e Colômbia: a mágica da multiplicação de si mesmo (Carl de Souza/AFP)
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Em tempo de inteligência artificial, de imagens criadas artificialmente, era de se acreditar que os vídeos e fotografias do presidente da Fifa presente em tantos jogos fosse uma contrafação. É verdade, e lá está o italiano Gianni Infantino onipresente. Apenas na fase de grupos, ele esteve em 24 partidas durante 16 dias – agora, com partidas mais espaçadas, será ainda mais fácil bater ponto. Faltam 20 jogos até a final. Estima-se que ele terá estado, até 19 de julho, em ao menos 50 partidas, entre as 104 da competição. É coisa pra chuchu.

Qual o milagre da multiplicação: A Qatar, a companhia aérea que patrocina a Fifa e a Copa do Mundo, ofereceu à federação internacional de cartolas um Gulfstream, modelo G650ER, que funciona como quarto de hotel e escritório – além de meio de transporte, claro.

Jato executivo branco Gulfstream G650ER, matrícula N650GA, estacionado em uma pista de aeroporto sob céu azul claro com nuvens esparsas
Avião do mesmo modelo usado por Infantino (Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency/Getty Images)
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Para estar em estádios nos Estados Unidos, México e Canadá, Infantino percorreu, apenas na primeira fase, na eliminatória de 16 avos e, agora, nas oitavas, mais de 61 000 quilômetros e 70 horas de voo. A distância é equivalente a mais de uma volta completa ao redor da Terra e contrasta com o discurso adotado pela própria Fifa em sua estratégia de sustentabilidade para a Copa de 2026. E dá-lhe pegada de carbono. No documento oficial, a entidade afirma estar comprometida com ações relacionadas ao clima, aos direitos humanos e à redução dos impactos ambientais do torneio. Um lembrete: Donald Trump não apareceu em nenhum estádio.

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