O segredo do presidente da Fifa para estar em tantos jogos durante a Copa
O "truque" contrasta com o discurso oficial da entidade, de evitar ao máximo os danos ambientais durante o torneio
Em tempo de inteligência artificial, de imagens criadas artificialmente, era de se acreditar que os vídeos e fotografias do presidente da Fifa presente em tantos jogos fosse uma contrafação. É verdade, e lá está o italiano Gianni Infantino onipresente. Apenas na fase de grupos, ele esteve em 24 partidas durante 16 dias – agora, com partidas mais espaçadas, será ainda mais fácil bater ponto. Faltam 20 jogos até a final. Estima-se que ele terá estado, até 19 de julho, em ao menos 50 partidas, entre as 104 da competição. É coisa pra chuchu.
Qual o milagre da multiplicação: A Qatar, a companhia aérea que patrocina a Fifa e a Copa do Mundo, ofereceu à federação internacional de cartolas um Gulfstream, modelo G650ER, que funciona como quarto de hotel e escritório – além de meio de transporte, claro.
Para estar em estádios nos Estados Unidos, México e Canadá, Infantino percorreu, apenas na primeira fase, na eliminatória de 16 avos e, agora, nas oitavas, mais de 61 000 quilômetros e 70 horas de voo. A distância é equivalente a mais de uma volta completa ao redor da Terra e contrasta com o discurso adotado pela própria Fifa em sua estratégia de sustentabilidade para a Copa de 2026. E dá-lhe pegada de carbono. No documento oficial, a entidade afirma estar comprometida com ações relacionadas ao clima, aos direitos humanos e à redução dos impactos ambientais do torneio. Um lembrete: Donald Trump não apareceu em nenhum estádio.
EM UM SÓ LUGAR