O salário que coloca Ancelotti no topo entre técnicos de seleções
Italiano ficará à frente do Brasil até o Mundial de 2030
Carlo Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo, com o salário de 10 milhões de euros por ano (58,8 milhões de reais). O levantamento foi feito pelo jornal alemão Bild, que listou os 10 treinadores com os maiores vencimentos. O italiano assumiu a seleção brasileira em junho do ano passado e, antes mesmo da Copa do Mundo 2026, renovou contrato com a CBF e ficará à frente do Brasil até o Mundial de 2030.
O alemão Jürgen Klopp vem em segundo lugar, com 7 milhões de euros anuais (cerca de 41,2 milhões de reais). O terceiro treinador de seleção mais bem pago é o argentino Mauricio Pochettino, que comanda os EUA, com 6,8 milhões de euros por ano (cerca de 40 milhões de reais).
Veja o ranking de salários anuais:
- Carlo Ancelotti, seleção brasileira — 10 milhões de euros (cerca de 58,8 milhões de reais)
- Jürgen Klopp, seleção alemã — 7 milhões de euros (cerca de 41,2 milhões de reais)
- Mauricio Pochettino, seleção dos EUA — 6,8 milhões de euros (cerca de 40 milhões de reais)
- Thomas Tuchel, seleção inglesa — 6 milhões de euros (cerca de 35,3 milhões de reais)
- Luís de la Fuente, seleção espanhola — 5 milhões de euros (cerca de 29,4 milhões de reais)
- Jorge Jesus, seleção portuguesa — 4 milhões de euros (cerca de 23,5 milhões de reais)
- Zidane, seleção francesa — 3,6 milhões de euros (cerca de 21,2 milhões de reais)
- Xavi, seleção holandesa — 3 milhões de euros (cerca de 17,6 milhões de reais)
- Scaloni, seleção argentina — 2,3 milhões de euros (cerca de 13,5 milhões de reais)
- Ralf Rangnick, seleção austríaca — 2 milhões de euros (cerca de 11,8 milhões de reais)
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