O salário que coloca Ancelotti no topo entre técnicos de seleções

Carlo Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo, com o salário de 10 milhões de euros por ano (58,8 milhões de reais). O levantamento foi feito pelo jornal alemão Bild, que listou os 10 treinadores com os maiores vencimentos. O italiano assumiu a seleção brasileira em junho do ano passado e, antes mesmo da Copa do Mundo 2026, renovou contrato com a CBF e ficará à frente do Brasil até o Mundial de 2030.

O alemão Jürgen Klopp vem em segundo lugar, com 7 milhões de euros anuais (cerca de 41,2 milhões de reais). O terceiro treinador de seleção mais bem pago é o argentino Mauricio Pochettino, que comanda os EUA, com 6,8 milhões de euros por ano (cerca de 40 milhões de reais).

Veja o ranking de salários anuais:

Carlo Ancelotti , seleção brasileira — 10 milhões de euros (cerca de 58,8 milhões de reais) Jürgen Klopp , seleção alemã — 7 milhões de euros (cerca de 41,2 milhões de reais ) Mauricio Pochettino , seleção dos EUA — 6,8 milhões de euros (cerca de 40 milhões de reais ) Thomas Tuchel , seleção inglesa — 6 milhões de euros (cerca de 35,3 milhões de reais ) Luís de la Fuente , seleção espanhola — 5 milhões de euros (cerca de 29,4 milhões de reais ) Jorge Jesus , seleção portuguesa — 4 milhões de euros (cerca de 23,5 milhões de reais ) Zidane , seleção francesa — 3,6 milhões de euros (cerca de 21,2 milhões de reais ) Xavi , seleção holandesa — 3 milhões de euros (cerca de 17,6 milhões de reais ) Scaloni , seleção argentina — 2,3 milhões de euros (cerca de 13,5 milhões de reais ) Ralf Rangnick , seleção austríaca — 2 milhões de euros (cerca de 11,8 milhões de reais )

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