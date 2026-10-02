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Esporte

O salário que coloca Ancelotti no topo entre técnicos de seleções

Italiano ficará à frente do Brasil até o Mundial de 2030

Por Giovanna Fraguito 2 out 2026, 14h42
Homem de cabelos grisalhos, óculos e terno escuro, com camisa branca e gravata preta, olhando para cima com expressão séria, em um estádio de futebol com torcedores desfocados ao fundo
HOUSTON, UNITED STATES - JUNE 29: coach Carlo Ancelotti of Brazil during the Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images) (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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Carlo Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo, com o salário de 10 milhões de euros por ano (58,8 milhões de reais). O levantamento foi feito pelo jornal alemão Bild, que listou os 10 treinadores com os maiores vencimentos. O italiano assumiu a seleção brasileira em junho do ano passado e, antes mesmo da Copa do Mundo 2026, renovou contrato com a CBF e ficará à frente do Brasil até o Mundial de 2030.

O alemão Jürgen Klopp vem em segundo lugar, com 7 milhões de euros anuais (cerca de 41,2 milhões de reais). O terceiro treinador de seleção mais bem pago é o argentino Mauricio Pochettino, que comanda os EUA, com 6,8 milhões de euros por ano (cerca de 40 milhões de reais).

Veja o ranking de salários anuais:

  1. Carlo Ancelotti, seleção brasileira — 10 milhões de euros (cerca de 58,8 milhões de reais)
  2. Jürgen Klopp, seleção alemã — 7 milhões de euros (cerca de 41,2 milhões de reais)
  3. Mauricio Pochettino, seleção dos EUA — 6,8 milhões de euros (cerca de 40 milhões de reais)
  4. Thomas Tuchel, seleção inglesa — 6 milhões de euros (cerca de 35,3 milhões de reais)
  5. Luís de la Fuente, seleção espanhola — 5 milhões de euros (cerca de 29,4 milhões de reais)
  6. Jorge Jesus, seleção portuguesa — 4 milhões de euros (cerca de 23,5 milhões de reais)
  7. Zidane, seleção francesa — 3,6 milhões de euros (cerca de 21,2 milhões de reais)
  8. Xavi, seleção holandesa — 3 milhões de euros (cerca de 17,6 milhões de reais)
  9. Scaloni, seleção argentina — 2,3 milhões de euros (cerca de 13,5 milhões de reais)
  10. Ralf Rangnick, seleção austríaca — 2 milhões de euros (cerca de 11,8 milhões de reais)
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