O retorno de Vincent Kompany ao Bayern de Munique após internação

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Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, retornou ao centro de treinamento após ser hospitalizado por meningite. Embora ainda não esteja totalmente recuperado, o clube confirmou sua volta. A pausa da Data Fifa é crucial para sua recuperação gradual, enquanto o auxiliar Aaron Danks segue no comando interino.

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O técnico Vincent Kompany retornou ao centro de treinamento do Bayern de Munique, após ter ficado hospitalizado no final de outubro devido a uma meningite, embora ainda não esteja totalmente recuperado, informou o clube nesta terça-feira (10).

O treinador belga, de 40 anos, contraiu uma infecção viral em meados do mês passado e, posteriormente, sofreu um desmaio no centro de treinamento após uma sessão de atividades. Ele foi levado às pressas a uma clínica, onde permaneceu por cinco dias.

“Vincent Kompany está em processo de recuperação e, desde o início da semana, retornou ao centro de treinamento na Säbener Straße”, anunciou o Bayern em um breve comunicado publicado em seu site, depois que diversos veículos de imprensa relataram ter visto o treinador no local.

A causa da hospitalização foi uma meningite, segundo o diretor esportivo Max Eberl.

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A pausa para a data Fifa, que acaba de começar, chega no momento ideal para permitir um retorno gradual.

O Bayern terá duas semanas de descanso antes de enfrentar o Colônia pelo Campeonato Alemão, no dia 20 de novembro, seguido de uma partida fora de casa contra o Lille, pela Liga dos Campeões, no dia 25.

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Desde a hospitalização de Kompany, um de seus auxiliares, o inglês Aaron Danks, assumiu interinamente as funções de treinador principal do atual campeão alemão.