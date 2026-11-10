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Esporte

O retorno de Vincent Kompany ao Bayern de Munique após internação

Técnico foi diagnosticado com meningite e chegou a desmaiar no centro de treinamento do clube

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h35
Homem negro de boné preto e barba, vestindo jaqueta de couro escura sobre moletom preto, olhando para cima com expressão séria em um estádio lotado
Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique (Christina Pahnke - sampics/Corbis/Getty Images)
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O retorno de Vincent Kompany ao Bayern de Munique após internação Priorize VEJA no Google

O técnico Vincent Kompany retornou ao centro de treinamento do Bayern de Munique, após ter ficado hospitalizado no final de outubro devido a uma meningite, embora ainda não esteja totalmente recuperado, informou o clube nesta terça-feira (10).

O treinador belga, de 40 anos, contraiu uma infecção viral em meados do mês passado e, posteriormente, sofreu um desmaio no centro de treinamento após uma sessão de atividades. Ele foi levado às pressas a uma clínica, onde permaneceu por cinco dias.

“Vincent Kompany está em processo de recuperação e, desde o início da semana, retornou ao centro de treinamento na Säbener Straße”, anunciou o Bayern em um breve comunicado publicado em seu site, depois que diversos veículos de imprensa relataram ter visto o treinador no local.

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A causa da hospitalização foi uma meningite, segundo o diretor esportivo Max Eberl.

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A pausa para a data Fifa, que acaba de começar, chega no momento ideal para permitir um retorno gradual.

O Bayern terá duas semanas de descanso antes de enfrentar o Colônia pelo Campeonato Alemão, no dia 20 de novembro, seguido de uma partida fora de casa contra o Lille, pela Liga dos Campeões, no dia 25.

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Desde a hospitalização de Kompany, um de seus auxiliares, o inglês Aaron Danks, assumiu interinamente as funções de treinador principal do atual campeão alemão.

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