O retorno de Messi aos treinos após derrota da Argentina

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Lionel Messi retornou aos treinos do Inter Miami ao lado de Luis Suárez, dez dias após a dolorosa derrota na final da Copa do Mundo. Após um período de descanso e recuperação em Rosário, o craque argentino busca superar a “imensa dor” da perda, enquanto o futuro de sua participação na seleção ainda permanece incerto.

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O jogador Lionel Messi retornou aos treinos do Inter Miami nesta quarta-feira, 29, dez dias após a derrota por 1 a 0 da Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo. O capitão entrou em campo ao lado de seu amigo Luis Suárez, conforme visto em um vídeo publicado pelo Inter de Miami nas redes sociais.

Messi passou uma semana em descanso com a família em sua cidade natal, Rosario, como forma de recuperação após a derrota do país na final do Mundial. “A dor é imensa, e será difícil cicatrizar essa ferida”, escreveu o jogador em seu Instagram em 20 de julho. A mensagem marca os únicos comentários públicos do ídolo após do fim do sonho do tetracampeonato mundial.

Aos 39 anos de idade, o craque argentino ainda não esclareceu se continuará jogando pela seleção de seu país. Enquanto ele estava na Argentina, seu técnico no Inter Miami, Guillermo Hoyos, afirmou que nem Messi nem o também jogador da seleção argentina Rodrigo De Paul tinham data definida para o retorno ao elenco.

“Eles precisam desse tempo”, disse Hoyos há uma semana. “Uma Copa do Mundo é algo enorme, exige muito física e mentalmente, e eles merecem esse descanso”, explicou. Tanto Messi quanto De Paul foram dispensados pela Major League Soccer (MLS), liga americana de futebol, de participar do Jogo das Estrelas (All-Star Game), marcado para esta quarta-feira em Charlotte, que coloca frente a frente um time da liga norte-americana e uma equipe da liga mexicana.

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Messi nunca disputou essa partida de exibição. Ele perdeu o jogo de 2024 devido a uma lesão e se recusou a participar no ano seguinte, decisão que resultou em uma suspensão de uma partida na liga. Ainda não está definido se o argentino voltará a campo no sábado, quando o Inter Miami recebe o Columbus Crew, ou se ele será poupado. A franquia da Flórida fará sua estreia no dia 5 de agosto, contra o San Luis, nesse torneio de um mês de duração, uma competição conjunta com a Liga MX.

(com AFP)