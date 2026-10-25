Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 0,00% 0 VOTOS
Presidente
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Esporte

O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no segundo turno de 2022

Petista venceu a disputa presidencial mais apertada desde a redemocratização

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 17h00
Bolsonaro e Lula
Bolsonaro e Lula (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no segundo turno de 2022 Priorize VEJA no Google

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, com 60.345.999 votos, o equivalente a 50,90% dos válidos, contra 58.206.354 votos (49,10%) do então presidente, que tentava a reeleição. A diferença entre os dois candidatos foi de 2.139.645 votos, ou 1,8 ponto percentual, no resultado mais apertado de uma disputa presidencial desde a redemocratização.

Quatro anos depois, neste domingo, 25 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para decidir o próximo presidente da República. A votação ocorre quatro anos após uma eleição marcada pela pequena distância entre os dois candidatos e pelo retorno de Lula ao Palácio do Planalto.

Na disputa de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou matematicamente definida a vitória do petista às 19h56, no horário de Brasília, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. A confirmação ocorreu duas horas e 56 minutos depois do encerramento da votação, às 17h. A totalização de 100% das seções eleitorais ocorreu à 0h18 de segunda-feira, 31 de outubro, quando o Amazonas encerrou a contagem.

Siga
Continua após a publicidade

A votação garantiu a Lula um terceiro mandato presidencial, depois de ter governado o Brasil entre 2003 e 2010. Bolsonaro, por sua vez, tornou-se o primeiro presidente da República a perder uma tentativa de reeleição desde a introdução da possibilidade de dois mandatos consecutivos, em 1997.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quantos brasileiros votaram no segundo turno de 2022?

O segundo turno de 2022 registrou o comparecimento de 124.252.796 eleitores, o equivalente a 79,41% do eleitorado apto a votar.

Continua após a publicidade

Na ocasião, o Brasil tinha 156.454.011 eleitores habilitados. A abstenção foi de 20,59%, com 32.200.558 pessoas que deixaram de comparecer às urnas.

Continua após a publicidade

Do total de votos computados, 118.552.353 foram considerados válidos. Outros 3.930.765 eleitores anularam o voto, enquanto 1.769.678 votaram em branco.

Continua após a publicidade

Quando o vencedor da eleição de 2026 será conhecido?

Assim como aconteceu em 2022, a definição do vencedor do segundo turno de 2026 não depende necessariamente da apuração de todas as urnas.

A Justiça Eleitoral pode considerar a disputa matematicamente encerrada quando a diferença de votos entre os candidatos for maior do que a quantidade de votos ainda não contabilizados.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2022
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).