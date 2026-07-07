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Esporte

O recorde negativo de Messi com novo pênalti perdido

Camisa 10 argentino desperdiçou duas cobranças apenas neste Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 14h08 | Atualizado em 7 jul 2026, 17h49
Vista aérea de um goleiro de uniforme amarelo mergulhando para agarrar uma bola de futebol perto da trave, enquanto um jogador de camisa branca corre no campo verde com outra bola
Messi para no goleiro Shoubir, do Egito (Dan Mullan/Getty Images)
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Os protagonistas também erram pênalti. Foi a vez de Lionel Messi desperdiçar uma cobrança e aumentar um recorde negativo entre tantas marcas históricas na sua carreira. O argentino se isolou na liderança de jogadores com mais penalidades desperdiçadas em Copa do Mundo na vitória sobre o Egito nesta terça, 7. São quatro no total para o camisa 10.

No Mundial de 2018, o chute de Messi parou no goleiro Halldórsson da Islândia, em jogo da fase de grupos. A partida de estreia da Albiceleste naquela edição terminou empatada em 1 a 1.

Quatro anos depois, o camisa 10 voltou a parar no goleiro adversário, Szczesny, da Polônia. Também na fase de grupos, a partida terminou com vitória para os sul-americanos por 2 a 0, com gols de Mac Allister e Julián Álvarez. 

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Com duas cobranças perdidas, o argentino igualou a marca negativa do ganês Asamoah Gyan que perdeu dois pênaltis, nas Copas de 2006 e 2010.

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Porém, Messi assumiu a ponta do ranking desagradável nesta edição. Contra a Áustria na fase de grupos, o jogador teve a oportunidade na marca da cal de entrar para a história como o maior artilheiro da história das Copas. Porém, ele mais uma vez desperdiçou e se tornou o primeiro a perder três penalidades no torneio. Para tirar as atenções da estatística negativa, mais tarde na partida, ele marcou dois gols para a vitória argentina por 2 a 0 e para se tornar líder em gols dos Mundiais. 

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Diante do Egito, nas oitavas de final, o camisa 10 ampliou sua vantagem parando no goleiro do Egito, Shoubir, chegando a quatro cobranças perdidas, a sua primeira no mata-mata.

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