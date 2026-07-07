O recorde negativo de Messi com novo pênalti perdido

Ler Resumo





Lionel Messi, o craque argentino, atinge um recorde indesejado na Copa do Mundo. Descubra como o camisa 10 se tornou o jogador com mais pênaltis desperdiçados na história dos Mundiais, apesar de seu brilho. Uma análise sobre os momentos cruciais em que a estrela não conseguiu converter da marca da cal.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os protagonistas também erram pênalti. Foi a vez de Lionel Messi desperdiçar uma cobrança e aumentar um recorde negativo entre tantas marcas históricas na sua carreira. O argentino se isolou na liderança de jogadores com mais penalidades desperdiçadas em Copa do Mundo na vitória sobre o Egito nesta terça, 7. São quatro no total para o camisa 10.

No Mundial de 2018, o chute de Messi parou no goleiro Halldórsson da Islândia, em jogo da fase de grupos. A partida de estreia da Albiceleste naquela edição terminou empatada em 1 a 1.

Quatro anos depois, o camisa 10 voltou a parar no goleiro adversário, Szczesny, da Polônia. Também na fase de grupos, a partida terminou com vitória para os sul-americanos por 2 a 0, com gols de Mac Allister e Julián Álvarez.

Continua após a publicidade

Com duas cobranças perdidas, o argentino igualou a marca negativa do ganês Asamoah Gyan que perdeu dois pênaltis, nas Copas de 2006 e 2010.

Continua após a publicidade

Porém, Messi assumiu a ponta do ranking desagradável nesta edição. Contra a Áustria na fase de grupos, o jogador teve a oportunidade na marca da cal de entrar para a história como o maior artilheiro da história das Copas. Porém, ele mais uma vez desperdiçou e se tornou o primeiro a perder três penalidades no torneio. Para tirar as atenções da estatística negativa, mais tarde na partida, ele marcou dois gols para a vitória argentina por 2 a 0 e para se tornar líder em gols dos Mundiais.

Continua após a publicidade

Diante do Egito, nas oitavas de final, o camisa 10 ampliou sua vantagem parando no goleiro do Egito, Shoubir, chegando a quatro cobranças perdidas, a sua primeira no mata-mata.

Publicidade