A derrota de João Fonseca para o tcheco Jakub Mensik, pelas quartas de final de Roland Garros, entrou para a história da televisão por assinatura no Brasil. A partida se tornou o jogo de tênis mais assistido da TV paga brasileira, superando inclusive o recorde anterior, estabelecido poucos dias antes pela vitória do próprio brasileiro sobre Novak Djokovic.

De acordo com os números do Ibope, o jogo, exibido entre 15h15 e 18h40, marcou média de 1,2 ponto com pico de 2. Cada ponto é equivalente a 125 mil telespectadores nos principais mercados da televisão brasileira.

O feito reforça o impacto do tenista de 19 anos junto ao público. Mesmo eliminado do Grand Slam francês, Fonseca protagonizou sua melhor campanha em torneios desse nível, alcançando pela primeira vez as quartas de final e recolocando o Brasil entre os oito melhores de Roland Garros após mais de duas décadas.

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