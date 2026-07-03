O receio da polícia inglesa com o horário do jogo contra o México

Enquanto a delegação da Inglaterra se preocupa com o comportamento dos mexicanos perto do seu hotel, as polícias britânicas se preocupam é com a torcida na terra do Rei Charles mesmo.

É que os bares e pubs na Inglaterra costumam fechar às 23h, horário padrão fixado pela pelo parlamento em 2003. Por conta da diferença de fuso horário para o México, Estados Unidos e Canadá, o governo flexibilizou a regra para os dias de jogos da Copa do Mundo. Em partidas com início entre 17h e 21h, os estabelecimentos podem funcionar até 1h; com início entre 21h e 22h, até 2h no horário local.

O problema surgiu quando o jogo da Inglaterra contra o México, pelas oitavas de final no Estádio Azteca, foi marcado para a 1h da manhã de segunda-feira, 6 de julho, no horário britânico, terminando por volta das 3h ou até depois, a depender de atrasos por conta do clima ou da prorrogação. Diante disso, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou nesta quinta-feira uma extensão ainda maior: pubs poderão ficar abertos até 5h de segunda-feira para acompanhar a partida.

Chefes de polícia criticaram o anúncio tardio, feito só depois da classificação da Inglaterra confirmada na quarta-feira. Segundo eles, a mudança obriga policiais a turnos estendidos, “tirando-os das comunidades”, e que “nosso histórico mostra que a mistura de pubs abertos com futebol aumenta a violência nas ruas e casos de violência doméstica ligados ao consumo de álcool”.

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A crise levou o governo a fazer um pronunciamento por meio do porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer. “Obviamente, a classificação da Inglaterra no torneio foi confirmada na noite de quarta-feira e anunciamos os planos o mais rápido possível após isso. De forma mais ampla, temos dialogado com nossos parceiros policiais durante os preparativos para a Copa do Mundo e estamos gratos pela flexibilidade e profissionalismo demonstrados por eles”.

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Os donos de pubs, naturalmente, celebraram a notícia. “Esta é uma notícia fantástica e será muito bem recebida pelos operadores. O governo ouviu o esmagador apoio público à Inglaterra” declarou Michael Kill, diretor-executivo da Associação das Indústrias Noturnas.

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, chegou a fazer um apelo ao governo para também liberar as crianças de irem para a escola na terça-feira, mas o governo não foi tão longe.

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