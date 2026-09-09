O recado de Neymar para jovem santista que estreia na seleção de Ancelotti

O italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira, 9, os convocados para o primeiro compromisso da seleção brasileira depois da eliminação contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Entre as novidades da equipe está o jovem santista Gabriel Bontempo, que ganhou um recado especial de Neymar. “Merece demais. Muito feliz por você, mulequinho”, escreveu o atacante no Instagram.

Na publicação, o camisa 10 das últimas quatro Copas também comemorou a primeira convocação do companheiro de equipe com um cântico viralizado nas redes criado pelo meia de 21 anos ainda na infância, e abraçado pela torcida. “Menino da vila que joga com talento… vai pra cima Bontempo”, escreveu no story.

Os nomes da renovação

Com foco na revitalização da seleção, Ancelotti priorizou jogadores mais jovens nesta convocação e chamou apenas oito atletas que representaram o Brasil na Copa do Mundo para os amistosos. Entre os estreantes, a canarinho conta com os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro), os zagueiros Arthur Dias (Athletico-PR) e Jair (Nottingham), os laterais Matheuzinho (Corinthians) e Mauro Júnior (PSV), e os meias Bontempo (Santos) e Breno Bidon (Corinthians).

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“Está é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e Copa América”, explicou Ancelotti.

Outro destaque da convocação de Ancelotti é a alta presença de jogadores do futebol brasileiro: são dez no total, três a mais do que na Copa. O Corinthians é o clube com mais representantes, além dos novatos, Bidon e Matheuzinho, também tem o goleiro Hugo na lista.

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Os convocados disputam dois amistosos contra a Austrália, na casa dos adversários. No dia 25 de setembro, jogam no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). No dia 29, enfrenta os australianos no estádio Suncorp, em Brisbane, às 7h.

A delegação então viaja para a Índia para enfrentar a seleção do país asiático pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no dia 3 de outubro, às 11h no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.

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