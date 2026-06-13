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Esporte

O recado de Neymar horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Seleção enfrenta o Marrocos neste sábado, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 18h13 | Atualizado em 13 jun 2026, 18h14
Buda Mendes
Neymar -  (Buda Mendes/Getty Images)
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O recado de Neymar horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Neymar fez um desabafo horas antes de os parceiros entrarem em campo contra o Marrocos, neste sábado, 13, nos Estados Unidos. “Obrigado meu DEUS… obrigado por me fazer viver isso mais uma vez”, escreveu o camisa 10 nas redes sociais. Neymar não foi escalado por Carlo Ancelotti para o primeiro jogo da Seleção devido a uma lesão na panturrilha. Enquanto os colegas entram em campo, o craque faz treinos de recuperação para que esteja apto para entrar em campo nas próximas partidas.

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