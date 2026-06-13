O recado de Neymar horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo
Seleção enfrenta o Marrocos neste sábado, 13
Fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Neymar fez um desabafo horas antes de os parceiros entrarem em campo contra o Marrocos, neste sábado, 13, nos Estados Unidos. “Obrigado meu DEUS… obrigado por me fazer viver isso mais uma vez”, escreveu o camisa 10 nas redes sociais. Neymar não foi escalado por Carlo Ancelotti para o primeiro jogo da Seleção devido a uma lesão na panturrilha. Enquanto os colegas entram em campo, o craque faz treinos de recuperação para que esteja apto para entrar em campo nas próximas partidas.