O recado de Ancelotti à torcida brasileira após empate vexaminoso com Austrália

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Carlo Ancelotti analisou o empate do Brasil com a Austrália, destacando a necessidade de paciência da torcida com os testes na equipe. O técnico defendeu que seu trabalho é uma continuidade, não um novo ciclo, e planeja dar mais minutos aos jovens talentos. Ele também adiantou mudanças para o próximo amistoso.

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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu respostas concisas na coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com a Austrália em amistoso, nesta sexta, 25. O jogo em Townsville, na casa dos adversários, foi o primeiro depois da campanha da eliminação na Copa do Mundo. O italiano pediu paciência do torcedor diante dos testes que realiza na equipe e reafirmou que considera a fase como uma continuação da anterior e não um novo ciclo para o próximo Mundial.

A seleção brasileira jogou mal diante dos donos da casa e apenas arrancou um empate no último lance do jogo com gol de Rayan. Apesar da atuação apática, Ancelotti avaliou que a sua equipe poderia ter levado a melhor: “Não tem o sabor de derrota porque foi um empate, acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidade. Era difícil jogar nesse campo, a verdade é que depois encaixamos o gol e o equipo reagiu e teve um empate merecido ao final”, afirmou em coletiva de imprensa pós-jogos.

Em seu 18º jogo à frente da seleção desde que assumiu o cargo em maio do último ano, Ancelotti reforçou: “Temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer, dar oportunidade aos jovens que jogam menos e seguir em frente. Porque hoje era um teste e também o próximo vai ser outro teste.”

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O treinador italiano também fez questão de ressaltar que enxerga o seu trabalho como uma continuidade do que foi iniciado antes da Copa: “Não é um início de um ciclo, é uma continuação de um ciclo que começou no ano passado. Agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jovens que têm potencial como Endrick e Estêvão, e vamos seguir nesta linha, o torcedor tem que ter paciência porque quando tiver competição oficial a equipe estará preparada.”

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No time titular contra a Austrália, Ancelotti escalou quatro atacantes (Vinícius Jr., Raphinha, Endrick e Estêvão) e dois volantes (Bruno Guimarães e Danilo). Segundo o treinador, o esquema segue nos planos para a equipe: “Jogaremos como hoje [4-2-4] ou jogaremos com três meio-campistas. É uma linha que temos que seguir, que vamos seguir no futuro. Às vezes jogaremos com o sistema de hoje e podemos jogar também com três meio-campistas.”

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Para o próximo amistoso contra a Austrália, Ancelotti confirmou que “a equipe vai mudar um pouco, não muito” para dar minutos a outros jogadores.

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O Brasil volta a enfrentar a Austrália, na terça, 29, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, no estádio Suncorp. Nesta data Fifa estendida, a seleção brasileira também viaja à Calcutá para enfrentar a Índia pela primeira vez, no sábado, dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Salt Lake.