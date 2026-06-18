O ‘raro’ trio feminino que vai apitar jogo na Copa do Mundo

A partida entre África do Sul e República Tcheca, nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo 2026 terá três árbitras, em campo, mulheres. Tori Penso será a principal, acompanhada por Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt como assistentes. Essa é a segunda vez que a arbitragem será feminina na competição masculina. A primeira foi na última edição, em 2022, no Catar.

Tori Penso apitou a final feminina, em 2023, e é a primeira Copa do Mundo masculina. Ela é acostumada a fazer história e foi a primeira mulher, em 20 anos, a atuar nos Estados Unidos na Major League Soccer (MLS). Em 2025, esteve no Mundial de Clubes, que também foi nos Estados Unidos.

A assistente Kathryn Nesbitt, até 2019, era professora de química. Atuava como árbitra em alguns torneios, mas a profissão principal não era dentro dos campos. Nesbitt esteve na edição de 2022 e também está na equipe da MLS.

Brooke Mayo estreia na Copa do Mundo masculina na partida e se torna o primeiro árbitro LGBTQIA+ da competição. Esteve no Mundial de Clubes e nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

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