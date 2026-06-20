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Esporte

O que se sabe sobre a lesão de Raphinha no jogo contra o Haiti

Atacante foi substituído ainda no primeiro tempo com incômodo na coxa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 00h50
Jogadores de futebol em campo, alguns de pé e outros agachados, vestindo uniformes azuis e brancos, com torcedores ao fundo
Antes de ser substituído, Raphinha se agachou e foi consolado pelos companheiros (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O que se sabe sobre a lesão de Raphinha no jogo contra o Haiti Priorize VEJA no Google

Apesar da vitória por 3 a 0 contra o Haiti, a seleção brasileira teve um revés: Raphinha deixou o campo ainda no primeiro tempo. A CBF confirmou que o atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e já iniciou tratamento e será reavaliado. Rayan entrou no seu lugar pela direita no ataque.

Raphinha sentiu o incômodo no fim do primeiro tempo e foi substituído aos 41 minutos. O próprio jogador sinalizou a substituição, se agachou no campo e foi consolado pelos companheiros antes de sair. Ele acompanhou do banco de reservas o segundo tempo de jogo.

Em entrevista após a vitória, Vinícius Jr. relatou a situação do companheiro de seleção: “Uma pena o Rapha ter saído machucado. A gente fica triste por ele. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste e espera que ele possa continuar com a gente”, disse a CazéTV.

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Na última temporada, Raphinha sofreu mais de uma vez com uma lesão na mesma região. Na data Fifa de março, foi convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, porém, foi substituído no primeiro jogo e desconvocado para o segundo por conta da lesão. No ano passado, o atacante do Barcelona também ficou de fora das convocações de outubro e setembro por conta da lesão.

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“Temos que avaliar o Raphinha, agora não sabemos a gravidade da lesão”, disse Ancelotti em coletiva pós-jogo.

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Rayan, o jogador mais jovem do elenco, foi o escolhido para substituir Raphinha. O treinador italiano justificou a escolha do atacante do Bournemouth pois “ele mostrou boa qualidade nos treinos e tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes táticos que determinam a entrada de um ou outro jogador.”

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