O que se sabe sobre a lesão de Raphinha no jogo contra o Haiti

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A Seleção Brasileira venceu o Haiti, mas a alegria foi ofuscada pela lesão de Raphinha. O atacante deixou o campo no primeiro tempo com dores no músculo posterior da coxa direita, uma região que já o incomodou antes. A CBF confirmou o tratamento, e a preocupação é grande devido ao histórico do jogador com essa mesma lesão.

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Apesar da vitória por 3 a 0 contra o Haiti, a seleção brasileira teve um revés: Raphinha deixou o campo ainda no primeiro tempo. A CBF confirmou que o atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e já iniciou tratamento e será reavaliado. Rayan entrou no seu lugar pela direita no ataque.

Raphinha sentiu o incômodo no fim do primeiro tempo e foi substituído aos 41 minutos. O próprio jogador sinalizou a substituição, se agachou no campo e foi consolado pelos companheiros antes de sair. Ele acompanhou do banco de reservas o segundo tempo de jogo.

Em entrevista após a vitória, Vinícius Jr. relatou a situação do companheiro de seleção: “Uma pena o Rapha ter saído machucado. A gente fica triste por ele. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste e espera que ele possa continuar com a gente”, disse a CazéTV.

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Na última temporada, Raphinha sofreu mais de uma vez com uma lesão na mesma região. Na data Fifa de março, foi convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, porém, foi substituído no primeiro jogo e desconvocado para o segundo por conta da lesão. No ano passado, o atacante do Barcelona também ficou de fora das convocações de outubro e setembro por conta da lesão.

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“Temos que avaliar o Raphinha, agora não sabemos a gravidade da lesão”, disse Ancelotti em coletiva pós-jogo.

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Rayan, o jogador mais jovem do elenco, foi o escolhido para substituir Raphinha. O treinador italiano justificou a escolha do atacante do Bournemouth pois “ele mostrou boa qualidade nos treinos e tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes táticos que determinam a entrada de um ou outro jogador.”