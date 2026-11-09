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Esporte

O que se sabe sobre a doença incurável de Musiala revelada por presidente do Bayern

Uli Hoeness descreveu como um ‘dilema’ a situação do camisa 10 que não joga desde setembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h05
Jovem jogador de futebol, pele escura, cabelo crespo, vestindo agasalho azul marinho com detalhes vermelhos e dourados, correndo em campo de grama verde com cones laranja. Ao fundo, prédios brancos e cinzas com janelas vermelhas, sob céu claro
Jamal Musiala em treino do Bayern de Munique em 8 de outubro de 2026 (N. Hermann/FC Bayern/Getty Images)
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O jogador Jamal Musiala se tornou um “dilema” para o Bayern de Munique após ser diagnosticado com uma doença incurável. A informação foi revelada por Uli Hoeness, ex-jogador e presidente honorário do clube, que colocou em dúvida o nível de futebol do atleta de 23 anos no futuro.

Em entrevista ao programa Sonntags-Stammtisch da emissora alemã BR neste domingo, 8, Hoeness relatou: “Com Musiala, a situação é completamente diferente. Estamos perante um dilema. Tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação.”

O presidente honorário comparava a situação do camisa 10 do Bayern ao treinador do time, Vincent Kompany, que colapsou no CT do clube em razão de uma inflamação nas meninges e ficou internado no hospital. O técnico deve retornar “em duas ou três semanas” após a data Fifa, segundo o Hoeness.

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Já a situação de Musiala é mais incerta. “Será que alguma vez ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha?”, questionou o ex-jogador na entrevista.

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O atacante de 23 anos sofreu dois episódios de perda de consciência na pré-temporada e recebeu o diagnóstico de crises de ausência. Em setembro, sofreu uma lesão muscular e segue em recuperação sem jogar. Nesta temporada, disputou apenas quatro jogos, dois como titular, marcou dois gols e deu uma assistência.

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“Ele continua a receber seu salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o seu contrato e dissesse: ‘O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato’”, completou Hoeness.

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