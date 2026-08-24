O que se sabe do acidente de carro em que morreu o árbitro de futebol em Santa Catarina?
Veículo de Bruno David Rosseti pegou fogo após batida em edificação em Criciúma; corpo vítima foi carbonizado
O árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu em um acidente de carro neste domingo, 23, no bairro Próspera, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. O homem de 32 anos estava dentro do veículo que pegou fogo após uma batida e foi carbonizado. O profissional era membro do quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e da Liga Atlética da Região Mineira (Larm).
O carro de Bruno, um Ford Fiesta, bateu contra uma edificação do Terminal Urbano de Próspera, às 5h01 da manhã do domingo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizava uma verificação de vazamento de gás no estádio Heriberto Hülse, a 3km do local do acidente, e foi acionada para atender a ocorrência com informações iniciais de uma vítima presa às ferragens e veículo em chamas.
Ao chegar no local, a equipe começou o combate ao incêndio, que se deu em menos de um minuto, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Após a extinção das chamas, os bombeiros constataram a presença da vítima carbonizada dentro do veículo.
Segundo informações divulgadas pela Larm, o árbitro voltava do estádio municipal Lauro Koch, em Braço do Norte, onde apitou a partida entre 7 de setembro e Floresta, válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense Não Profissional.
Em nota, a FCF e a Larm lamentaram a morte do profissional. (Confira notas da íntegra ao fim da matéria)
O velório de Bruno aconteceu no domingo na capela Pérola do Crematório Millenium e uma cerimônia de despedida será realizada nesta segunda, 24, a partir das 10h. Ele deixa duas filhas, Maria Júlia e Isadora, uma irmã, Vanessa, e os pais Silvia e Sérgio.
Nota de pesar da FCF
“A Federação Catarinense de Futebol (FCF), por meio do presidente Rubens Angelotti e diretoria, recebe com pesar a triste informação do falecimento do árbitro Bruno David Rosseti, ocorrido na neste domingo (23/08). Ele fazia parte do quadro de arbitragem da Liga Atlética da Região Mineira (Larm) e FCF. A FCF lamenta profundamente a prematura perda e deseja força para amigos e familiares de Bruno neste momento tão difícil.”
Nota de pesar da LARM
“Com profundo pesar, a Liga Atlética da Região Mineira – LARM comunica o falecimento do árbitro Bruno Rosseti.
Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto para enfrentar esta dolorosa perda.
Bruno deixa sua marca na arbitragem e será lembrado por sua dedicação, profissionalismo, paixão pelo futebol e pelo respeito que sempre demonstrou por onde passou.
Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.
Bruno Rosseti, presente! Hoje e sempre.”