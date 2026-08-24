O que se sabe do acidente de carro em que morreu o árbitro de futebol em Santa Catarina?

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O árbitro de futebol Bruno David Rosseti, de 32 anos, morreu em um trágico acidente de carro em Criciúma, Santa Catarina, neste domingo. O veículo pegou fogo após uma colisão, e o profissional, membro da FCF e Larm, foi encontrado carbonizado. Ele voltava de uma partida que havia apitado. A FCF e a Larm emitiram notas de pesar, lamentando a perda precoce do colega.

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O árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu em um acidente de carro neste domingo, 23, no bairro Próspera, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. O homem de 32 anos estava dentro do veículo que pegou fogo após uma batida e foi carbonizado. O profissional era membro do quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e da Liga Atlética da Região Mineira (Larm).

O carro de Bruno, um Ford Fiesta, bateu contra uma edificação do Terminal Urbano de Próspera, às 5h01 da manhã do domingo.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizava uma verificação de vazamento de gás no estádio Heriberto Hülse, a 3km do local do acidente, e foi acionada para atender a ocorrência com informações iniciais de uma vítima presa às ferragens e veículo em chamas.

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Ao chegar no local, a equipe começou o combate ao incêndio, que se deu em menos de um minuto, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Após a extinção das chamas, os bombeiros constataram a presença da vítima carbonizada dentro do veículo.

Segundo informações divulgadas pela Larm, o árbitro voltava do estádio municipal Lauro Koch, em Braço do Norte, onde apitou a partida entre 7 de setembro e Floresta, válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense Não Profissional.

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Em nota, a FCF e a Larm lamentaram a morte do profissional. (Confira notas da íntegra ao fim da matéria)

O velório de Bruno aconteceu no domingo na capela Pérola do Crematório Millenium e uma cerimônia de despedida será realizada nesta segunda, 24, a partir das 10h. Ele deixa duas filhas, Maria Júlia e Isadora, uma irmã, Vanessa, e os pais Silvia e Sérgio.

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Nota de pesar da FCF

“A Federação Catarinense de Futebol (FCF), por meio do presidente Rubens Angelotti e diretoria, recebe com pesar a triste informação do falecimento do árbitro Bruno David Rosseti, ocorrido na neste domingo (23/08). Ele fazia parte do quadro de arbitragem da Liga Atlética da Região Mineira (Larm) e FCF. A FCF lamenta profundamente a prematura perda e deseja força para amigos e familiares de Bruno neste momento tão difícil.”

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Nota de pesar da LARM

“Com profundo pesar, a Liga Atlética da Região Mineira – LARM comunica o falecimento do árbitro Bruno Rosseti.

Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto para enfrentar esta dolorosa perda.

Bruno deixa sua marca na arbitragem e será lembrado por sua dedicação, profissionalismo, paixão pelo futebol e pelo respeito que sempre demonstrou por onde passou.

Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

Bruno Rosseti, presente! Hoje e sempre.”