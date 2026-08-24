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O que se sabe do acidente de carro em que morreu o árbitro de futebol em Santa Catarina?

Veículo de Bruno David Rosseti pegou fogo após batida em edificação em Criciúma; corpo vítima foi carbonizado

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h09 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h00
Árbitro de futebol masculino, em preto e branco, com camisa clara e shorts escuros, aponta para a esquerda com um apito na mão, em campo noturno
Árbitro Bruno David Rosseti (FCF/Divulgação)
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O árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu em um acidente de carro neste domingo, 23, no bairro Próspera, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. O homem de 32 anos estava dentro do veículo que pegou fogo após uma batida e foi carbonizado. O profissional era membro do quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e da Liga Atlética da Região Mineira (Larm).

Carro branco completamente destruído por fogo e colisão, com a frente amassada e a lateral queimada, parado em uma área pavimentada com um muro de tijolos cinzas à esquerda. Há um policial ao fundo, à direita
Acidente de carro em Criciúma: árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu carbonizado (Corpo de Bombeiros Militar - Santa Catarina/Divulgação)

O carro de Bruno, um Ford Fiesta, bateu contra uma edificação do Terminal Urbano de Próspera, às 5h01 da manhã do domingo.

Carro branco estacionado de ré em frente a um prédio comercial com fachada cinza e amarela, com fumaça saindo do lado direito. O chão está molhado e há fitas de isolamento amarelas e pretas, além de uma mangueira de incêndio preta no canto inferior direito. O cenário noturno sugere um incidente recente
Acidente de carro em Criciúma: árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu carbonizado (Corpo de Bombeiros Militar - Santa Catarina/Divulgação)
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Carro branco parcialmente queimado e destruído, com fumaça saindo do capô, parado atrás de catracas e grades de metal verdes. O chão de azulejos está molhado e com detritos, incluindo faróis quebrados. Há faixas amarelas no chão e uma fita branca de isolamento esticada entre as grades. O cenário é uma área de acesso, possivelmente uma estação ou estacionamento, com paredes cinzas e faixas amarelas ao fundo
Acidente de carro em Criciúma: árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu carbonizado (Corpo de Bombeiros Militar - Santa Catarina/Divulgação)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizava uma verificação de vazamento de gás no estádio Heriberto Hülse, a 3km do local do acidente, e foi acionada para atender a ocorrência com informações iniciais de uma vítima presa às ferragens e veículo em chamas.

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Caminhão de bombeiros vermelho e amarelo com a porta aberta, mangueiras no chão, e um carro branco queimado com fumaça saindo, em um posto de gasolina à noite
Acidente de carro em Criciúma: árbitro de futebol Bruno David Rosseti morreu carbonizado (Corpo de Bombeiros Militar - Santa Catarina/Divulgação)
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Ao chegar no local, a equipe começou o combate ao incêndio, que se deu em menos de um minuto, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Após a extinção das chamas, os bombeiros constataram a presença da vítima carbonizada dentro do veículo.

Segundo informações divulgadas pela Larm, o árbitro voltava do estádio municipal Lauro Koch, em Braço do Norte, onde apitou a partida entre 7 de setembro e Floresta, válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense Não Profissional.

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Em nota, a FCF e a Larm lamentaram a morte do profissional. (Confira notas da íntegra ao fim da matéria)

O velório de Bruno aconteceu no domingo na capela Pérola do Crematório Millenium e uma cerimônia de despedida será realizada nesta segunda, 24, a partir das 10h. Ele deixa duas filhas, Maria Júlia e Isadora, uma irmã, Vanessa, e os pais Silvia e Sérgio.

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Nota de pesar da FCF

“A Federação Catarinense de Futebol (FCF), por meio do presidente Rubens Angelotti e diretoria, recebe com pesar a triste informação do falecimento do árbitro Bruno David Rosseti, ocorrido na neste domingo (23/08). Ele fazia parte do quadro de arbitragem da Liga Atlética da Região Mineira (Larm) e FCF. A FCF lamenta profundamente a prematura perda e deseja força para amigos e familiares de Bruno neste momento tão difícil.”

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Nota de pesar da LARM

Com profundo pesar, a Liga Atlética da Região Mineira – LARM comunica o falecimento do árbitro Bruno Rosseti.

Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto para enfrentar esta dolorosa perda.

Bruno deixa sua marca na arbitragem e será lembrado por sua dedicação, profissionalismo, paixão pelo futebol e pelo respeito que sempre demonstrou por onde passou.

Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

Bruno Rosseti, presente! Hoje e sempre.

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TAGS:
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Criciúma
Santa Catarina
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