O que se passa nos pés de Neymar, na expectativa da estreia na Copa

Após ser motivo de brincadeiras até pelo presidente Lula (PT), Neymar finalmente está liberado para atuar e tem chances de jogar alguns minutos pela primeira vez nessa Copa. O atacante fez o primeiro treino integral com o elenco na segunda-feira, 21, e aparentemente está apto para entrar contra a Escócia nesta quarta-feira, 24. “Ele está em um nível muito alto. A intensidade também, do jeito que ele voltou, a gente vê que ele está querendo muito, e a gente fica muito feliz de ter um jogador como ele ao nosso lado e disponível e com a vontade que ele está tendo também”, disse Gabriel Martinelli.

Na Copa das chuteiras cor-de-rosa, Neymar é o jogador com o maior contrato de patrocínio de chuteira do mundo. O craque brasileiro recebe cerca de 23 milhões de libras por ano da Puma, cerca de 157 milhões de reais na cotação atual. O contrato, assinado em 2020, já rendeu aumento de vendas para a marca alemã. De acordo com a Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online, no retorno de Neymar ao Santos, a Puma teve um aumento de vendas de chuteiras no período, com 31,4% de incremento nos sites de e-commerce. O volume de vendas de camisas do Santos também cresceu 3,13 vezes neste intervalo de tempo.

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