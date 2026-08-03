O que Neymar disse a adversários em discussão durante jogo do Santos

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Uma análise de leitura labial revelou as discussões acaloradas de Neymar com adversários e arbitragem durante o empate entre Santos e Remo na Copa do Brasil. O craque foi flagrado em trocas de farpas com Zé Welison e Edson Fernando, ironizando um deles e contestando um cartão. Entenda os detalhes da polêmica.

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Neymar voltou a chamar a atenção por questões além do futebol. Uma análise de leitura labial revelou o conteúdo de discussões protagonizadas pelo camisa 10 durante o empate sem gols entre Santos e Remo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Segundo a interpretação divulgada por especialistas, o atacante discutiu com os jogadores Zé Welison e Edson Fernando durante a partida. Em um dos momentos, Edson afirma que Neymar “não sabe bater”. Na sequência, o craque se aproxima para tentar ler o nome estampado na camisa do adversário, em um gesto interpretado como ironia por supostamente não saber quem era o jogador.

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A análise também aponta uma troca de reclamações com Zé Welison após uma disputa de bola. “Você me deu uma cotovelada”, disse o volante, enquanto o santista rebateu dizendo que o lance fazia parte da jogada. O camisa 10 ainda apareceu contestando decisões da arbitragem ao longo do confronto, como a reclamação contra a marcação de um cartão amarelo.

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