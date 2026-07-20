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Esporte

O que muda no ranking da Fifa depois da Copa do Mundo

Novo líder, avanço do Brasil e salto da Noruega na classificação são os destaques

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h31 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h08
Jogadores da seleção espanhola de futebol, com camisas vermelhas e medalhas de ouro, celebram a vitória erguendo a taça da Copa do Mundo em um estádio lotado
Seleção da Espanha comemorando o título mundial (Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images)
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O que muda no ranking da Fifa depois da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A conquista da Copa do Mundo de 2026 não rendeu à Espanha apenas a segunda estrela sobre o escudo. A vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo, 19, também colocou a seleção espanhola no topo do ranking masculino da Fifa. A nova classificação, oficializada nesta segunda-feira, confirma uma troca: a campeã ultrapassou justamente a adversária derrotada na final e chegou a 1.995,88 pontos.

O salto espanhol foi construído ao longo da campanha e consolidado na decisão. Como a Fifa atribui maior peso às partidas de Copa do Mundo, vencer adversários bem posicionados produz maiores ganhos. Só a vitória sobre a Argentina, decidido com gol de Ferran Torres na prorrogação, acrescentou 30,27 pontos ao total da Espanha. A seleção argentina permanece na segunda colocação, com 1.970,37, seguida pela França, com 1.948,97, e pela Inglaterra, com 1.922,83.

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O Brasil, eliminado pela Noruega nas oitavas de final, terminou o torneio com uma contradição: a campanha ficou aquém das expectativas esportivas, mas a seleção subiu uma posição e passou a ocupar o quinto lugar, com 1.804,92 pontos, apenas 0,93 à frente do Marrocos. 

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O novo top 10 do ranking da Fifa:

  1. Espanha — 1.995,88 pontos
  2. Argentina — 1.970,37
  3. França — 1.948,97
  4. Inglaterra — 1.922,83
  5. Brasil — 1.804,92
  6. Marrocos — 1.803,99
  7. Portugal — 1.787,85
  8. Bélgica — 1.778,36
  9. Holanda — 1.775,54
  10. México — 1.754,30
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Apesar do novo top 10, a maior transformação do ranking ocorreu fora do grupo das principais seleções. Carrasca do Brasil, a Noruega ganhou doze posições, passando do 31º para o 19º lugar. A vitória por 2 a 1 sobre a seleção brasileira foi o resultado mais importante da campanha, acrescentando 33,61 pontos. Gana avançou oito colocações, enquanto o Paraguai, responsável por eliminar a Alemanha nos pênaltis, subiu sete e chegou ao 34º lugar.

No sentido oposto, a Tunísia sofreu a maior queda. Eliminada após três derrotas na fase de grupos, perdeu quase cinquenta pontos e despencou do 45º para o 57º lugar. Panamá, Uzbequistão e Jordânia também caíram dez posições. O Uruguai, outra decepção do Mundial, caiu quatro lugares e aparece agora apenas na vigésima colocação.

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Como o ranking da Fifa é calculado?

O ranking utiliza desde 2018 o sistema chamado SUM, semelhante ao modelo Elo. Em vez de calcular uma média dos resultados durante determinado período, a fórmula adiciona ou retira pontos após cada partida, considerando a força dos adversários, o resultado obtido e a importância da competição. Assim, uma vitória na Copa do Mundo vale mais do que em uma partida amistosa e derrotar uma seleção mais bem colocada rende uma pontuação maior.

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TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Fifa
Seleção de Futebol da Espanha
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