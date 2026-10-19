O que motivou o casal de tenistas Svitolina e Monfils a anunciar o fim do casamento

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Elina Svitolina e Gaël Monfils, casal icônico do tênis, anunciaram o fim do casamento nas redes sociais. Svitolina revelou que a guerra na Ucrânia impactou sua decisão de buscar autoconhecimento. Juntos, eles têm uma filha e jogaram seu último torneio no US Open, marcando a despedida de Monfils das quadras.

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Elina Svitolina anunciou que seu casamento com Gaël Monfils chegou ao fim. O casal era um dos mais conhecidos no tênis profissional.

Eles anunciaram o fim do casamento por meio de um comunicado em seus respectivos perfis no Instagram, nesta segunda-feira, 19. Svitolina mencionou a necessidade de “reencontrar a si mesma” após ter sido afetada pela invasão russa da Ucrânia.

Eles se casaram em 2021 e têm uma filha, Skaï, nascida em 2022. Ainda no final de agosto, competiram juntos nas duplas mistas do US Open, para as quais receberam um wild card (convite). Eles afirmavam que a parceria em quadra baseava-se em uma profunda conexão pessoal. “Conseguimos encontrar as palavras certas um para o outro”, disse Svitolina na ocasião. Nas duplas mistas, acrescentou ela, tudo acontece tão rápido que “não há tempo para ficar triste ou chateado”.

A dupla chegou às semifinais em Flushing Meadows, vencendo a parceria número 1 do ranking, formada por Katerina Siniaková e Henry Patten, antes de serem derrotados por Belinda Bencic e Flavio Cobolli. A campanha foi vista como uma espécie de despedida para Monfils, que completou 40 anos em 1º de setembro e disputava seu último Grand Slam antes de se aposentar.

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Durante o torneio, Monfils falou abertamente sobre seu legado. Ele reconheceu que nunca conquistou um título de Grand Slam ou de Masters 1000, mas rebateu as críticas de quem dizia que seu tempo havia acabado. “Sei disso melhor do que ninguém. Sou eu quem habita este corpo”, escreveu ele no Instagram. Ele também mencionou que pretende ingressar no setor financeiro após a aposentadoria.

Confira o comunicado na íntegra:

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“Esta é a coisa mais difícil que já tive de compartilhar.

Todos sabem o quanto a Ucrânia significa para mim. O que raramente falei foi sobre o que a guerra fez comigo por dentro. No ano passado, contei a vocês que precisava me afastar das quadras porque não estava emocionalmente bem. Hoje, quero me abrir um pouco mais. O que vocês não viram foram as noites sem dormir, as dúvidas e a sensação de estar me perdendo aos poucos.

Gaël viu tudo isso. Ele nunca soltou a minha mão. Lutamos juntos contra tudo isso durante muito tempo, com todas as nossas forças. Mas algumas batalhas acontecem nas profundezas de nós mesmos, e nenhum amor vindo de outra pessoa pode vencê-las por nós.

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Com o tempo, compreendi que preciso encontrar o caminho de volta para mim mesma e que não consigo fazer isso dentro do nosso casamento. É a verdade mais difícil que já tive de enfrentar e a coisa mais difícil que já tive de dizer à pessoa que amo. Gaël me ouviu. Ele respeitou aquilo de que preciso com uma força e uma generosidade que jamais esquecerei.

Gaël me amou nos momentos de maior alegria e nos períodos mais sombrios da minha vida, e eu o amei de todo o coração. Juntos, construímos uma vida linda e recebemos o mais precioso de todos os presentes: nossa filha, Skai.

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Skai sempre estará em primeiro lugar. Nosso casamento está chegando ao fim, mas nossa família, não. Sempre seremos seus pais, lado a lado, em cada etapa de sua vida.

Por favor, saibam que não há ninguém a quem culpar. Existem apenas duas pessoas que se amaram profundamente e uma história que está tomando uma nova forma.

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Pedimos que tenham carinho e compreensão conosco e que respeitem o espaço de que precisamos para nos curar.

Obrigada por todo o amor“