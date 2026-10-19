Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

O que motivou o casal de tenistas Svitolina e Monfils a anunciar o fim do casamento

Eles anunciaram a separação por meio de um comunicado em seus respectivos perfis no Instagram

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h55 | Atualizado em 19 out 2026, 10h07
Uma tenista loira de vestido vinho e um tenista negro de camiseta verde e azul, ambos com raquetes, olham para cima com expressões sérias em uma quadra de tênis azul com letras brancas ao fundo
Svitolina e Monfils: fora das quadras, a separação - (Garrett Ellwood/USTA/Getty Images)
Continua após publicidade
O que motivou o casal de tenistas Svitolina e Monfils a anunciar o fim do casamento Priorize VEJA no Google

Elina Svitolina anunciou que seu casamento com Gaël Monfils chegou ao fim. O casal era um dos mais conhecidos no tênis profissional.

Eles anunciaram o fim do casamento por meio de um comunicado em seus respectivos perfis no Instagram, nesta segunda-feira, 19. Svitolina mencionou a necessidade de “reencontrar a si mesma” após ter sido afetada pela invasão russa da Ucrânia.

Eles se casaram em 2021 e têm uma filha, Skaï, nascida em 2022. Ainda no final de agosto, competiram juntos nas duplas mistas do US Open, para as quais receberam um wild card (convite). Eles afirmavam que a parceria em quadra baseava-se em uma profunda conexão pessoal. “Conseguimos encontrar as palavras certas um para o outro”, disse Svitolina na ocasião. Nas duplas mistas, acrescentou ela, tudo acontece tão rápido que “não há tempo para ficar triste ou chateado”.

Siga

A dupla chegou às semifinais em Flushing Meadows, vencendo a parceria número 1 do ranking, formada por Katerina Siniaková e Henry Patten, antes de serem derrotados por Belinda Bencic e Flavio Cobolli. A campanha foi vista como uma espécie de despedida para Monfils, que completou 40 anos em 1º de setembro e disputava seu último Grand Slam antes de se aposentar.

Continua após a publicidade

Durante o torneio, Monfils falou abertamente sobre seu legado. Ele reconheceu que nunca conquistou um título de Grand Slam ou de Masters 1000, mas rebateu as críticas de quem dizia que seu tempo havia acabado. “Sei disso melhor do que ninguém. Sou eu quem habita este corpo”, escreveu ele no Instagram. Ele também mencionou que pretende ingressar no setor financeiro após a aposentadoria.

Confira o comunicado na íntegra:

Continua após a publicidade

Esta é a coisa mais difícil que já tive de compartilhar.

Todos sabem o quanto a Ucrânia significa para mim. O que raramente falei foi sobre o que a guerra fez comigo por dentro. No ano passado, contei a vocês que precisava me afastar das quadras porque não estava emocionalmente bem. Hoje, quero me abrir um pouco mais. O que vocês não viram foram as noites sem dormir, as dúvidas e a sensação de estar me perdendo aos poucos.

Gaël viu tudo isso. Ele nunca soltou a minha mão. Lutamos juntos contra tudo isso durante muito tempo, com todas as nossas forças. Mas algumas batalhas acontecem nas profundezas de nós mesmos, e nenhum amor vindo de outra pessoa pode vencê-las por nós.

Continua após a publicidade

Com o tempo, compreendi que preciso encontrar o caminho de volta para mim mesma e que não consigo fazer isso dentro do nosso casamento. É a verdade mais difícil que já tive de enfrentar e a coisa mais difícil que já tive de dizer à pessoa que amo. Gaël me ouviu. Ele respeitou aquilo de que preciso com uma força e uma generosidade que jamais esquecerei.

Gaël me amou nos momentos de maior alegria e nos períodos mais sombrios da minha vida, e eu o amei de todo o coração. Juntos, construímos uma vida linda e recebemos o mais precioso de todos os presentes: nossa filha, Skai.

Continua após a publicidade

Skai sempre estará em primeiro lugar. Nosso casamento está chegando ao fim, mas nossa família, não. Sempre seremos seus pais, lado a lado, em cada etapa de sua vida.

Por favor, saibam que não há ninguém a quem culpar. Existem apenas duas pessoas que se amaram profundamente e uma história que está tomando uma nova forma.

Continua após a publicidade

Pedimos que tenham carinho e compreensão conosco e que respeitem o espaço de que precisamos para nos curar.

Obrigada por todo o amor

Publicidade
TAGS:
Esporte
Tênis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).