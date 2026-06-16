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Esporte

O que jogadores da seleção fazem na concentração 

Craque registrou momentos de lazer com os companheiros

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 17h06
Neymar e outro homem jogam cartas em uma mesa de pôquer verde. Neymar e o terceiro homem usam camisetas brancas da seleção brasileira, enquanto Richarlison veste um moletom verde. Cartas espalhadas pela mesa e um celular preto estão visíveis.
Jogadores se dividem entre o carteado e o tênis de mesa (@vinijr / TikTok/Reprodução)
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Confinados durante a Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira têm aproveitado os momentos de folga para se divertirem. Da convocação à final, os atletas poderão passar quase dois meses juntos. 

Localizado na cidade de Basking Ridge em Nova Jersey, o hotel exclusivo da seleção fica a 50 km de Nova York e oferece áreas de convivência com bar, restaurante, salão de jogos, videogames e mesas de carteado.

Quatro jogadores de futebol, sorrindo e usando fones de ouvido, jogam videogame em uma sala com vários computadores e monitores. Um deles aponta para a câmera.
Lan house é um dos ambientes preferidos dos atletas (@vinijr / Instagram/Reprodução)
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Foi justamente nestes últimos ambientes que Vinicius Jr. registrou e compartilhou momentos íntimos com os companheiros.

No começo do mês, o jogador do Real Madrid mostrou a diversão na lan house, ao lado de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

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Já no poker desta semana, também é possível ver Neymar. O camisa 10 voltou a treinar com bola 30 dias depois da lesão que o tirou da estreia. 

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