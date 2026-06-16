O que jogadores da seleção fazem na concentração 

Confinados durante a Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira têm aproveitado os momentos de folga para se divertirem. Da convocação à final, os atletas poderão passar quase dois meses juntos.

Localizado na cidade de Basking Ridge em Nova Jersey, o hotel exclusivo da seleção fica a 50 km de Nova York e oferece áreas de convivência com bar, restaurante, salão de jogos, videogames e mesas de carteado.

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Foi justamente nestes últimos ambientes que Vinicius Jr. registrou e compartilhou momentos íntimos com os companheiros.

No começo do mês, o jogador do Real Madrid mostrou a diversão na lan house, ao lado de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

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Já no poker desta semana, também é possível ver Neymar. O camisa 10 voltou a treinar com bola 30 dias depois da lesão que o tirou da estreia.