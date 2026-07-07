Ler Resumo





Jurgen Klopp avança nas negociações para se tornar técnico da seleção alemã. O ex-Liverpool é o “plano A” da DFB, que busca resolver pendências contratuais com a Red Bull. Há otimismo cauteloso de que o acordo será fechado, com a federação esperando um “desconto por patriotismo” para o carismático treinador.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Jurgen Klopp continuará suas negociações para assumir o cargo de técnico da seleção da Alemanha com a Federação Alemã de Futebol (DFB) neste final de semana, dos dias 11 e 12 de julho. A informação é do jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times.

O ex-Liverpool é o “plano A” da DFB para assumir a posição vaga desde a renúncia de Julian Nagelsmann, com a eliminação precoce da tetracampeã na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo para o Paraguai.

Durante o Mundial, Klopp está trabalhando como comentarista no serviço de streaming alemão Magenta TV, mas deixará a função momentaneamente para as negociações.

Continua após a publicidade

Além disso, ele é o diretor global de futebol da Red Bull, e para assumir a seleção alemã, a Federação terá de pagar uma multa com a empresa. Não deve ser um obstáculo para a contratação, segundo o The Athletic, porém, ainda falta chegar a um acordo com o CEO, Oliver Mintzlaff.

Continua após a publicidade

O vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, falou com otimismo, ainda sem confirmar oficialmente a contratação de Klopp:

“Ainda não está tudo acertado”, disse Watzke. “Ainda há obstáculos a superar, especialmente considerando que ele tem contrato com o RB. Sou um pouco mais cético do que outras pessoas. Estou convencido de que as chances são superiores a 50%, mas isso não significa que sejam de 100%”, disse à emissora pública alemã ZDF, no domingo.

Continua após a publicidade

“O Jurgen é o nosso plano A e queremos colocar esse plano A em prática. Há problemas que precisam ser resolvidos. A disposição do Jurgen em ajudar a resolver essas questões é um fator muito importante. Claro, também temos os nossos limites. Esperamos, ou melhor, eu espero, um pequeno ‘desconto por patriotismo’, especialmente da parte do Jurgen. Sei que ele ama a Alemanha.”

Klopp não trabalha como treinador de uma equipe desde sua saída do Liverpool em junho de 2024. No clube inglês, conquistou um título da Premier League e da Champions League. Desde janeiro de 2025, é diretor global de futebol na Red Bull, dona de clubes de futebol ao redor do mundo, como o Leipzig, na Alemanha, o New York, nos Estados Unidos, e o Bragantino, no Brasil.

Publicidade