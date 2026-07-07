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Esporte

O que falta para Jurgen Klopp assumir o cargo de técnico da seleção alemã?

Ex-Liverpool tem reunião marcada com a Federação para negociar posto deixado por Julian Nagelsmann

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h19 | Atualizado em 7 jul 2026, 13h23
Homem branco de barba grisalha e cabelo castanho, sorrindo, usando jaqueta bege sobre camiseta clara, braços cruzados, em meio a uma multidão com bandeiras alemãs ao fundo
Jurgen Klopp está trabalhando na Copa do Mundo 2026 como comentarista (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Jurgen Klopp continuará suas negociações para assumir o cargo de técnico da seleção da Alemanha com a Federação Alemã de Futebol (DFB) neste final de semana, dos dias 11 e 12 de julho. A informação é do jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times. 

O ex-Liverpool é o “plano A” da DFB para assumir a posição vaga desde a renúncia de Julian Nagelsmann, com a eliminação precoce da tetracampeã na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo para o Paraguai.

Durante o Mundial, Klopp está trabalhando como comentarista no serviço de streaming alemão Magenta TV, mas deixará a função momentaneamente para as negociações. 

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Além disso, ele é o diretor global de futebol da Red Bull, e para assumir a seleção alemã, a Federação terá de pagar uma multa com a empresa. Não deve ser um obstáculo para a contratação, segundo o The Athletic, porém, ainda falta chegar a um acordo com o CEO, Oliver Mintzlaff.

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O vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, falou com otimismo, ainda sem confirmar oficialmente a contratação de Klopp: 

“Ainda não está tudo acertado”, disse Watzke. “Ainda há obstáculos a superar, especialmente considerando que ele tem contrato com o RB. Sou um pouco mais cético do que outras pessoas. Estou convencido de que as chances são superiores a 50%, mas isso não significa que sejam de 100%”, disse à emissora pública alemã ZDF, no domingo. 

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“O Jurgen é o nosso plano A e queremos colocar esse plano A em prática. Há problemas que precisam ser resolvidos. A disposição do Jurgen em ajudar a resolver essas questões é um fator muito importante. Claro, também temos os nossos limites. Esperamos, ou melhor, eu espero, um pequeno ‘desconto por patriotismo’, especialmente da parte do Jurgen. Sei que ele ama a Alemanha.”

Klopp não trabalha como treinador de uma equipe desde sua saída do Liverpool em junho de 2024. No clube inglês, conquistou um título da Premier League e da Champions League. Desde  janeiro de 2025, é diretor global de futebol na Red Bull, dona de clubes de futebol ao redor do mundo, como o Leipzig, na Alemanha, o New York, nos Estados Unidos, e o Bragantino, no Brasil.

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