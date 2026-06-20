O que falta para Everaldo Marques conquistar o brasileiro na Copa do Mundo

Everaldo Marques, 47 anos, não era um nome conhecido durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Em quatro anos, conseguiu se destacar entre colegas, que já estavam na TV Globo há anos, e se tornar o substituto de Luís Roberto. O locutor está no maior posto da área, mas ainda não conseguiu o carisma necessário para conquistar o público.

Filho de empregada doméstica, para realizar o sonho do filho de ser locutor, a mãe de Everaldo fez um empréstimo para pagar um curso de jornalismo esportivo com Flávio Prado. O repórter sentiu futuro no narrador e o convidou para um estágio não-remunerado na Jovem Pan. “Meus amigos falavam: desiste, não vai dar em nada. Mas eu estava aprendendo e era uma porta que estava aberta. Se pintasse uma chance eu iria, e pintou”, contou em entrevista.

Ele ficou 8 anos na rádio, até ser contratado pela ESPN, onde permaneceu 15 anos. Ficou conhecido pelas locuções na NFL e NBA, tornando-se referência na cobertura de eventos esportivos norte-americanos. Em 2020, se despediu da empresa e foi para a TV Globo. Na rede de televisão cobre Fórmula 1, Carnaval, futebol, SuperBowl, entre outros eventos.

Por não ser um nome badalado entre a maioria dos brasileiros, e com Galvão Bueno na concorrência do SBT, o locutor ainda não conseguiu criar uma conexão com os telespectadores. Nas redes sociais, muitos criticam a narração e bordão “Você é ridículo”, que se tornou a marca registrada, ainda não foi muito bem recebido pelo público. Fora do futebol, como na Fórmula 1, ele tem uma maior aprovação. O que lhe falta com a bola em campo? Além de tempo para a audiência se acostumar com seu estilo, que esteja mais bem à vontade e sem se preocupar em criar memes ou frases-feitas para as redes. Há muita bola ainda a rolar nesta Copa…

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