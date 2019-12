O que está em jogo na penúltima rodada do Brasileirão

Embora não seja a última, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser a decisiva. O futuro de quem briga na parte debaixo da tabela e dos oito times que vão disputar a próxima Copa Libertadores da América pode ser decidido a um jogo do fim do fim da competição, graças a algumas combinações de resultados. Saiba quais são os jogos que podem encerrar a disputa pelas posições mais importantes do Brasileirão já neste meio de semana:

Athletico Paranaense x Santos

O pequenino Yeferson Soteldo é um dos destaques do Santos no Brasileirão O pequenino Yeferson Soteldo é um dos destaques do Santos no Brasileirão

O jogo que abre a rodada acontece às 19h desta quarta-feira, 4. O título já está definido, mas o Santos visita a Arena da Baixada precisando apenas de um empate para garantir o segundo lugar do campeonato – tem 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. O Athletico garantiu a vaga direta na Libertadores com o título da Copa do Brasil e é o quinto colocado no Brasileirão. O jogo terá transmissão do canal por assinatura TNT.

São Paulo x Internacional

Paolo Guerrero fez quatro gols nas últimas três partidas e ajudou a colocar o Internacional na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem Paolo Guerrero fez quatro gols nas últimas três partidas e ajudou a colocar o Internacional na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem

O duelo desta quarta-feira vale a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem para ambas as equipes. O São Paulo tem três pontos a mais do que o Internacional, rival desta quarta-feira, às 21h30, e garantirá a classificação por antecipação em caso de vitória. Um empate deixará a situação em aberto para a última rodada e uma vitória colorada colocará o time gaúcho na sexta colocação, a última que leva diretamente para a competição continental. A Globo transmite a partida na TV aberta para São Paulo e Rio Grande do Sul. O torcedor também pode ver o jogo pelo canal por assinatura Premiere.

Fluminense x Fortaleza

O recém-promovido Fortaleza do técnico Rogério Ceni ainda está na briga por uma vaga na Libertadores O recém-promovido Fortaleza do técnico Rogério Ceni ainda está na briga por uma vaga na Libertadores

O Fluminense se salvou do rebaixamento com a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro na última rodada. Já o Tricolor cearense ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores. O time dirigido por Rogério Ceni tem 49 pontos e está quatro abaixo do Corinthians, última equipe que se classificaria para a fase preliminar da competição continental se o Brasileirão terminasse hoje. Uma vitória nesta quarta-feira, às 21h30, somada a um tropeço dos paulistas coloca o Fortaleza de vez na briga. A transmissão do jogo será da Globo no Rio de Janeiro e no Ceará.

Palmeiras x Goiás

Michael é o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro com nove gols marcados Michael é o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro com nove gols marcados

A derrota em casa para o Fortaleza na última rodada dificultou a missão dos goianos de buscar uma vaga na pré-Libertadores, mas a chance ainda existe. O Goiás vai ao Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na quinta-feira, às 19h15, para enfrentar o Palmeiras. A situação é a mesma dos cearenses: está quatro pontos atrás do Corinthians. O jogo terá transmissão do canal por assinatura Premiere.

Bahia x Vasco

Lance da partida entre Vasco e Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2019. Em São Januário, no Rio de Janeiro, os visitantes venceram por 2 a 0 Lance da partida entre Vasco e Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2019. Em São Januário, no Rio de Janeiro, os visitantes venceram por 2 a 0

A situação dos rivais desta quinta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, não é das melhores pensando na pré-Libertadores. O Bahia tem 48 pontos contra 47 do Vasco da Gama e ambos precisam torcer contra Corinthians, Fortaleza e Goiás para ainda ter chances de classificação. Um empate acaba com as esperanças dos dois. A partida será transmitida pelo Premiere.

Ceará x Corinthians

No primeiro turno, na Arena Corinthians, em São Paulo, o Ceará buscou o empate no finalzinho com gol olímpico de Leandro Carvalho No primeiro turno, na Arena Corinthians, em São Paulo, o Ceará buscou o empate no finalzinho com gol olímpico de Leandro Carvalho

A única partida que importa para os dois extremos da tabela. O Ceará tem 38 pontos e precisa vencer o duelo desta quarta-feira, 19h30, para abrir cinco pontos do Cruzeiro na briga contra o rebaixamento – os mineiros só jogarão no dia seguinte. O Corinthians vai ao Castelão ainda com o sonho de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores – está a quatro pontos do rival São Paulo, o último classificado hoje. Se vencer, se garante na fase prévia da competição. O canal por assinatura Premiere irá transmitir o jogo.

Grêmio x Cruzeiro

O pênalti perdido pelo agora afastado Thiago Neves na derrota contra o CSA instaurou a crise: o Cruzeiro conseguirá escapar do rebaixamento? O pênalti perdido pelo agora afastado Thiago Neves na derrota contra o CSA instaurou a crise: o Cruzeiro conseguirá escapar do rebaixamento?

Renato Gaúcho prometeu e o Grêmio já está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. O último jogo da equipe na Arena Grêmio será nesta quinta-feira, às 19h15, contra um rival desesperado. Com 36 pontos conquistados, o Cruzeiro será rebaixado se o Ceará vencer na véspera e ele empatar ou perder nesta rodada. A primeira decisão dos mineiros na luta contra a Série B será transmitida pelo canal por assinatura Premiere.

Chapecoense x CSA

Apodi comemora gol do CSA contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: time está virtualmente rebaixado Apodi comemora gol do CSA contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: time está virtualmente rebaixado

O CSA tem uma missão quase impossível. O time alagoano soma 32 pontos e está a seis do Ceará, última equipe fora da zona de rebaixamento. Além de vencer os dois jogos que faltam – começando pelo confronto contra a já rebaixada Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h, na Arena Condá –, precisa torcer contra a equipe cearense e o Cruzeiro, que abre o Z4 e tem quatro pontos a mais. Além disso, tem que tirar 26 gols de saldo. O duelo entre os dois times fadados a disputar a Série B em 2020 terá transmissão do canal por assinatura Premiere.